Óscar Cortés le dice adiós a Europa y nuevamente regresa a Sudamérica; nuevo club ya lo presentó

Desde territorio argentino llegan reveladoras noticias respecto al futuro futbolístico de una de nuestras estrellas, quien, tras su paso por el fútbol español, ahora emprendió vuelo nuevamente hacia Sudamérica.

Se trata de Óscar Cortés, exfutbolista de Millonarios, quien hace unos años dio el gigantesco salto hacia el ‘viajo continente’. No obstante, en busca de rodaje, minutos y confianza para volverse a reencontrar con su mejor versión, ahora el colombiano selló su llegada a uno de los históricos del continente.

Así como se hizo oficial durante las últimas horas, el joven extremo ‘cafetero’ será nuevo jugador de Huracán por este 2026; llegando en condición a préstamo, con una opción de compra para el cuadro ‘globo’, que entraría a negociar parte de los derechos deportivos con el equipo dueño del pase de Cortés.

“¡Bienvenido, Óscar Cortés! El delantero colombiano de 22 años, proveniente del Rangers de Escocia, firmó un préstamo por un año, con un cargo de 80.000 dólares”, indicó de entrada el comunicado del conjunto argentino, que también se refirió a las posibilidades de negociar por el extremo ‘cafetero’, quien, debido a su edad y talento, todavía tiene mucho margen de mejora y proyección.



Y justamente, referente a la participación que Huracán podría tener en el pase de Cortés, el mismo ‘globo’ comunicó a través de sus redes sociales que ya habría un esquema de pago por el jugador: “Además, en el contrato también quedaron estipuladas tres opciones de compra semestrales de 1.800.000, 2.000.000 y 2.200.000 por el 50 por ciento del pase”.

Cabe destacar que el colombiano viene de jugar con el Sporting Gijón de España; cuadro en el que solo disputó un total de ocho encuentros, entre la segunda división del balompié local y la Copa del Rey.

Ahora, con la intención de dejar atrás las lesiones y problemas físicos que lo permearon cuando mejor rendimiento estaba mostrando en el Rangers de Escocia; ahora Óscar Cortés espera encontrar en Huracán muchos minutos, goles, asistencias y el rodaje necesario para reencontrarse con aquella versión futbolística, que le hizo dar el salto hacia el fútbol europeo.



¿Cuándo podría debutar Óscar Cortés?

Aunque es incierto decir si el colombiano debutará este martes; si es cierto que este mismo 13 de enero Huracán jugará un duelo preparatorio contra Cerro Porteño y, además, el 'cafetero' está dentro del grupo de convocados por parte del estratega 'globo'.

Habrá que ver si le dan algunos minutos en cancha a Óscar Cortés, quien llega como una de las principales figuras para este año en el conjunto argentino.