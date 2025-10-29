Hernán Torres pone la cara y sin excusas: "Soy el responsable, así haya llegado hace dos meses"

Millonarios dejó escapar una oportunidad clave en su lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales. En la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, el conjunto 'embajador' no pasó del empate 0-0 ante Once Caldas en El Campín, un resultado que lo deja con 22 puntos y cada vez más lejos del grupo de los ocho. El equipo de Hernán Torres no logró aprovechar el envión anímico tras la victoria en el clásico frente a Santa Fe y volvió a mostrar las mismas falencias en definición y generación de juego.

“Los directivos están analizando el tema de refuerzos"

Hernán Torres, director técnico de Millonarios. X de @MillosFCoficial

Durante la rueda de prensa posterior al juego, Hernán Torres habló sobre su futuro en Millonarios y las posibles incorporaciones para la próxima temporada.

“Los directivos están analizando el tema de refuerzos, se está realizando esa gestión y ya ellos, públicamente, darán a conocer qué jugador van a traer. Lógicamente, hay que tener una reunión con ellos (…) esperamos que vengan (refuerzos) para completar la base que hay, porque no hay tiempo para más y queremos darle una alegría a la hinchada”, señaló inicialmente el entrenador.

En cuanto a su continuidad en el banquillo ‘embajador’, Torres fue claro: “Si vine acá es porque quiero seguir y quiero cumplir mi contrato. Se establecen muchas cosas, hay muchos comentarios. Millonarios es un equipo grande y necesita estar en los primeros lugares de la tabla. Yo quiero seguir y quiero estar; si hay otra decisión, me la harán saber, pero mi intención es hacer una gran campaña el próximo semestre”.

Asimismo, el técnico hizo autocrítica sobre el presente del equipo, al que llegó para reemplazar a David González: “No me puedo excusar porque soy el responsable en la parte deportiva, así haya llegado hace dos meses (…) sabía que la situación era difícil y, como tal, no me puedo excluir de la responsabilidad. Tratamos de jugar en bloque compacto y así mejorar muchas cosas dentro de nuestra idea, pero nos faltó contundencia en la definición. Tuvimos jugadas y no convertimos; no tuvimos paciencia y fallamos en la toma de decisiones en este aspecto”.



¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El lunes 3 de noviembre, los dirigidos por Hernán Torres visitarán a Envigado en el Polideportivo Sur. El partido está programado para las 4:10 p. m. (hora colombiana).