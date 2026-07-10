A qué hora juega HOY España vs. Bélgica por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

En la ciudad de las estrellas y a unos kilómetros al sur de Hollywood, España espera hacer un partido de película contra Bélgica para plantarse en semifinales del Mundial 2026, donde ya espera Francia.

La vigente campeona de Europa tiene hambre de fama y gloria: desde su título mundialista en 2010 no había vuelto a superar una eliminatoria y solo ha alcanzado unas semifinales dos veces en su historia, obviamente en Sudáfrica y en Brasil en 1950.

Contra Bélgica, además, la 'roja' tiene la posibilidad de vengar uno de sus recuerdos más dolorosos en aquel pasado en el que su protagonismo en los grandes escenarios se reducía a alguna alegría esporádica y repetidas decepciones.

Celebración de la Selección de España Fotografía de: AFP

Fue en 1986, en el Mundial de México y después de la noche mágica de Emilio Butragueño, con 4 goles en la victoria contra Dinamarca (5-1) en Querétaro en octavos de final.



Con la posibilidad de medirse a la Argentina de Diego Maradona (que acabaría ganando el título), España se enfrentó a Bélgica cuatro días después en Puebla y un fallo en la tanda de penaltis de Eloy Olaya envió a España a casa... una vez más.

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- De menos a más en el torneo -

Pero el estatus de la 'roja' ha cambiado en los últimos 20 años, con el Mundial de 2010, tres títulos de la Eurocopa (2008, 2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023) y este viernes aparece como protagonista ante Bélgica.

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Ambos equipos han seguido recorridos parecidos, con una primera fase discreta y unas eliminatorias en las que van a más a medida que avanzan rondas.

Bélgica pasó de estar virtualmente eliminada en dieciseisavos, perdía 2-0 en el minuto 85 y acabó remontando en la prórroga, a jugar los cuartos de final.

Romelu Lukaku con Bélgica AFP

España no ha pasado por tantos apuros, especialmente por su gran defensa. La Roja es el único equipo del campeonato que mantiene su portería a cero tras cinco partidos.

Pero los delanteros españoles tendrán enfrente al considerado el mejor portero del mundo, Thibaut Courtois.

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"Somos el equipo que más tira a portería del campeonato, si no me equivoco, falta afinar más... Pero llegamos mucho y tenemos mucha presencia en el área rival. Somos un equipo muy sólido, ordenado y equilibrado, con capacidad para generar ocasiones de gol", destacó en la previa el seleccionador español Luis de la Fuente.

Y se refirió también a la estrella española, el joven Lamine Yamal, que no ha brillado hasta ahora como otros grandes jugadores: "El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar".

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Pero los belgas están advertidos: "Tiene mucho talento en el uno contra uno y habrá que estar cerca de él, con dos contra uno, pero es difícil frenarle", dijo Courtois.

Y el seleccionador Rudi Garcia no descarta la sorpresa: "Sabemos que jugamos contra uno de los equipos favoritos (...) Desde hace 20 años la fuerza de este equipo es el colectivo. La novedad es que ahora son más sólidos que antes, no han encajado un gol (...) Todo el mundo nos da por eliminados, pero tenemos nuestras cualidades".

El vencedor de este partido se enfrentará el martes en las afueras de Dallas a Francia, convertida el jueves en el primer semifinalista del torneo tras superar a Marruecos por 2-0.

A qué hora juega HOY España vs. Bélgica por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

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