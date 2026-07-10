La sorpresa de entrenador europeo al ver a James Rodríguez aún con la Selección Colombia; "no corre"

A sus 35 años, James Rodríguez jugó el Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero no logró marcar mayor diferencia. La 'tricolor' se despidió en octavos de final y poco a poco han aparecido algunos señalamientos. Uno de ellos fue Duncan Ferguson, exentrenador del Everton, quien recordó cómo fue trabajar con el volante colombiano y confesó que le sorprende verlo todavía compitiendo al máximo nivel.

Ferguson, que dirigió a James en el Everton durante la temporada 2020-21 tras la salida de Carlo Ancelotti, habló sobre el colombiano y dejó una frase que llamó la atención por la mezcla de admiración y sorpresa. "Es increíble que James siga jugando, no podía correr, pero técnicamente estaba ahí arriba con los mejores, sin duda", aseguró el escocés en charla con 'ITV Sport', destacando que las condiciones técnicas del colombiano siempre marcaron la diferencia por encima de cualquier limitación física.

Durante aquella campaña en Inglaterra, James disputó 26 partidos, marcó seis goles y repartió nueve asistencias, cifras que lo convirtieron en uno de los jugadores más determinantes del Everton pese a las lesiones que sufrió a lo largo de la temporada.

James Rodríguez en el fútbol de Inglaterra JON SUPER/AFP

El entrenador también recordó una anécdota de su primer entrenamiento junto al colombiano, poco después de asumir el equipo.



Según Ferguson, "la primera sesión que hice en el Everton fue por pedido de Ancelotti, era un día de verano. Hice la práctica y (James) estaba caminando sin hacer nada, no corría, paré la sesión y le decía en mi escocés: '¿vas a correr?' y no me entendía nada".

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La historia, sin embargo, terminó de una manera muy diferente. Ferguson explicó que recurrió al poco español que conocía para intentar motivar al mediocampista y quedó impresionado con la respuesta.

"Al final empecé a hablarle en español: 'venga, venga, rápido, rápido', y paré la sesión de nuevo. James ya estaba corriendo, la estaba pasando, lo estaba haciendo genial y yo le gritaba: 'fantástico amigo, estupendo'. No era rápido con la velocidad, sino rápido con la mente, tenía una varita en el pie izquierdo", concluyó.