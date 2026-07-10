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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Ídolo de Argentina y una voz de aliento para Jáminton Campaz, luego del Mundial 2026

Ídolo de Argentina y una voz de aliento para Jáminton Campaz, luego del Mundial 2026

Jáminton Campaz no la ha pasado bien después del Mundial 2026 por cuenta de las críticas y las amenazas y un campeón del Mundo con Argentina salió en su defensa y los respaldó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Foto: AFP

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 dejó a Jáminton Campaz como uno de los jugadores más señalados por la afición. El atacante desperdició la opción más clara de gol de la Tricolor en los minutos finales del segundo tiempo extra frente a Suiza, partido que terminó 0-0 y que los europeos ganaron 4-3 en la tanda de penaltis.

Tras el duro desenlace, Campaz recibió numerosas críticas en las redes sociales. Sin embargo, también encontró respaldo en una voz más que autorizada: la de Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina y su compañero de equipo en Rosario Central.

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El experimentado extremo argentino utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo al colombiano, dejando claro que un momento difícil no puede borrar el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo.

Jaminton Campaz, extremo de la Selección Colombia, en su primer Mundial
Jaminton Campaz, extremo de la Selección Colombia, en su primer Mundial
AFP

"Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un mundial con tu país. Te quiero bichinnnnnn", escribió Di María.

Las palabras del argentino tuvieron una gran repercusión entre los aficionados de Rosario Central y de la Selección Colombia, especialmente porque ambos futbolistas comparten vestuario en el conjunto rosarino y mantienen una buena relación.

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Aunque el desenlace del Mundial fue doloroso para el atacante colombiano, su participación en el torneo también dejó momentos importantes. Campaz tuvo minutos en tres partidos de la Tricolor. Debutó frente a Uzbekistán y marcó el tercer gol en la victoria por 3-1, una anotación de cabeza que tuvo el protagonismo y la lucha de Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Posteriormente volvió a sumar participación en el triunfo por 1-0 sobre Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final, antes de ingresar en el compromiso frente a Suiza, donde estuvo cerca de darle la clasificación a Colombia en los últimos instantes de la prórroga.

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