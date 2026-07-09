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Gol Caracol  / "Lionel Messi parece que tuviera 19 años; es incansable, insaciable y todo un ejemplo"

"Lionel Messi parece que tuviera 19 años; es incansable, insaciable y todo un ejemplo"

Con ocho goles y una asistencia, Lionel Messi está siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026; por eso, los elogios de los rivales no se han hecho esperar.

Por: EFE
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra un gol en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra un gol en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, elogió este jueves al astro argentino Lionel Messi, que "parece que tiene 19 años, o 23" por el nivel excepcional que está demostrando en el Mundial a sus 39 años.

"Está en un nivel excepcional. Ha vivido 50.000 situaciones de este tipo", indicó el seleccionador argentino en una rueda de prensa previa al partido contra Bélgica en el Estadio de Los Ángeles.

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De la Fuente quiso destacar del 10 de la Albiceleste su nivel de compromiso con la selección y con el fútbol en general.

"Es incansable, insaciable y un ejemplo para los que están empezando en el fútbol", afirmó.

Lionel Messi; jugador de la Selección Argentina
Lionel Messi; jugador de la Selección Argentina
Fotografía de: AFP

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Messi es ejemplo de la moraleja de que "cuando alguien quiere, y trabaja, siempre está más cerca de conseguir los objetivos", agregó.

Y le impacta sobre todo que, a día de hoy, con 39 años y posiblemente afrontando su último Mundial, "todo lo que tiene sigue demostrándolo, sobre todo para los futbolistas más jóvenes", sentenció.

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