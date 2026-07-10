Jefferson Lerma; "esto nos hará volver ganadores con la Selección Colombia"

Con el paso de las horas y los días, los futbolistas de la Selección Colombia han dejado sus reflexiones de lo que fue la participación de la 'amarilla' en el Mundial 2026. Uno de ellos fue Jefferson Lerma, eje en el mediocampo del combinado dirigido por Néstor Lorenzo.

El oriundo de El Cerrito (Valle del Cauca) usó sus redes sociales personales para escribir unas sentidas palabras. Lerma Solís agradeció el apoyo del pueblo colombiano en cada juego en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá y no dudó en decir que el plantel de la 'tricolor' volverá más fuerte.

"He sido un privilegiado por estar rodeado de esta familia, por este equipo de profesionales con el que, juntos, llenamos de argumentos al mundo para que nos viera diferente y creyera en un país", escribió de entrada el centrocampista del Crystal Palace de la Premier League.

Jefferson Lerma, volante de la Selección Colombia. Foto: AFP

A renglón seguido, Jefferson complementó: "Llegará el día en que no tengamos que preguntarnos qué nos sigue faltando o por qué nos faltó. Gracias a todo mi país y a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias por apoyarnos y por ilusionarse tanto como nosotros. Hoy todavía cuesta entenderlo, pero también estoy convencido de que este camino nos hará volver más fuertes y, pronto, ganadores".



Por último, el centrocampista de la Selección Colombia cerró su mensaje con un agradecimiento para el Todopoderoso. "Toda la gloria es para ti, Jesús, por todo lo que vivimos".

Publicidad

Recordemos que Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 en octavos de final, cayó con Suiza en la tanda de los penaltis 4-3 tras el 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El rendimiento de Jefferson Lerma en el Mundial 2026

Publicidad

El exjugador del Levante y Atlético Huila fue pieza clave en el mediocampo de la 'tricolor' durante la cita orbital en tierras norteamericanas, disputando todos los compromisos hasta la eliminación en los octavos de final contra Suiza en el BC Place de Vancouver, en Canadá. Sumó un total de 412 minutos, recibió una tarjeta amarilla y tuvo una efectividad del 90 por ciento de los pases completados.

Lerma tuvo como compañero en la medular a Gustavo Puerta, una de las gratas revelaciones del Mundial 2026.