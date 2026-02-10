Yerry Mina y las alarmantes palabras de su técnico en Cagliari; "tiene un problema crónico"

Yerry Mina estuvo ausente del reciente compromiso del Cagliari por Serie A. El defensor colombiano no apareció en la formación titular ni en el banco de suplentes de su escuadra en el partido que enfrentaron a la Roma por la jornada 24. El propio entrenador del elenco de Cerdeña, Fabio Pisacane, explicó los motivos y son alarmantes.

Finalizado el partido que dejó como ganador a la 'loba' por marcador de 2-0 en el estadio Olímpico de Roma, Pisacane compareció ante los medios de comunicación, y además de generar el análisis del desempeño de sus dirigidos, se refirió al futbolista con proceso en la Selección Colombia.

¿Qué dijo el técnico del Cagliari sobre Yerry Mina?

En ese orden de ideas, el timonel del equipo italiano sostuvo que el exPalmeiras y Barcelona Fútbol Club tiene una condición persistente en su rodilla.



Yerry Mina, colombiano del Cagliari. Getty Images.

"Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado", precisó de entrada Fabio Pisacane en su charla con los medios de comunicación.

A renglón seguido, el técnico del Cagliari agregó que "el objetivo es priorizar siempre al hombre por encima del jugador, por encima de todo lo demás".

Yerry Mina es una de las fichas del club en la parte posterior, y por eso desde el cuerpo técnico han diseñado una hoja de ruta para que pueda estar en los siguientes compromisos.

"Tenemos 14 partidos más por delante después de este. Hay otra parte del campeonato que Mina debe seguir jugando", terminó por indicar Pisacane.

Sin duda que estas declaraciones desde la institución italiana hacen eco en el radar de la Selección Colombia, ya que Mina González es una de los futbolistas habituales y de confianza de Néstor Lorenzo para la zaga central, pensando en lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Estas molestias en la rodilla han hecho que el oriundo de Guachené no haya podido tener regularidad a lo largo de esta temporada en el fútbol italiano.



Otras declaraciones del DT del Cagliari

- Sobre el desempeño de sus jugadores

"Nos esforzamos por evitar jugar con un jugador marcado individualmente desde el principio. Tienen la capacidad de abrirse paso en espacios abiertos. Me resulta difícil hablar de diferencias de nivel con respecto a mis jugadores en este momento, pero si la Roma lucha por ciertos objetivos, es por algo".