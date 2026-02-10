Partidos EN VIVO HOY 10 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 10 de febrero, el calendario de partidos muestra acción en el Sudamericano femenino Sub-20 con la Selección Colombia en importante duelo frente a Uruguay. Además, empieza una nueva jornada de la Liga BetPlay y vibrantes compromisos en el fútbol internacional.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 10 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Shanghái Shenhua vs. Machida Zelvia
|7:15 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Al-Ittihad Jeddah Club vs. Al Gharafa
|1:15 p.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Chelsea vs. Leeds United
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Everton vs. Bournemouth
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 3
|Tottenham vs. Newcastle
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Hertha Berlín vs. Freiburg
|2:45 p.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|Napoli vs. Como 1907
|3:00 p.m. - Coppa Italia - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video,Win Play
|Birmingham vs. West Bromwich
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|West Ham vs. Manchester United
|3:15 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Venezuela vs. Paraguay
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Colombia vs. Uruguay
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Cúcuta vs. Medellín
|4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Llaneros vs. Deportivo Pasto
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Deportivo Táchira vs. The Strongest
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Pumas UNAM vs. San Diego FC
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Bucaramanga vs. Deportes Tolima
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Tigres UANL vs. Forge FC
|10:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium