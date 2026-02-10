Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La 'millonada' que generará el Mundial 2030 para los países organizadores; está de 'ataque'

La 'millonada' que generará el Mundial 2030 para los países organizadores; está de 'ataque'

El Mundial 2030, que se organizará por primera vez en dos continentes y por tres países, conmemorará el centenario de la Copa del Mundo con partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
España, Marruecos y Portugal serán los países que organizarán el Mundial 2030.
España, Marruecos y Portugal serán los países que organizarán el Mundial 2030.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad