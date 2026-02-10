La razón por la que Luis Díaz anda disparado en Bayern Múnich; "es una máquina"

Luis Díaz es de los futbolistas colombianos con excepcional presente en el fútbol de Europa. El guajiro, jornada tras jornada, vislumbra con Bayern Múnich en la Bundesliga, y tras marcarle un 'hat-trick' al Hoffenheim, en la prensa de Alemania no han parado de halagarlo, de decir que es una completa máquina. Los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y hasta los directos en el elenco 'bávaro', están felices por tenerlo en sus filas.

Y es que 'Lucho' no sólo marcó triplete en el triunfo 5-1 sobre los 'die kraichgauer', sino que se convirtió en una verdadera 'pesadilla' para los zagueros rivales. Como bien dijo Vincet Kompany posterior a este encuentro por la jornada 21, que el de Barrancas "tiene como una creatividad caótica, es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace muy peligroso".

Su desempeño en los últimos partidos del 'grande Baviera' no ha pasado desapercibido, y en las últimas horas, se conoció el motivo por el que el 'crack' de la Selección Colombia anda imparable, 'disparado'.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Hoffenheim. Getty Images.

¿Cuál es la razón para que Luis Díaz esté en buen momento con Bayern Múnich?

Fue el propio Kompany el que entregó este detalle, sostuvo que el reposo en un determinado tiempo fue importante para que el extremo, de 28 años, esté 'on fire'.



"Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego tuvimos siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda, 'Lucho' es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos", explicó el entrenador belga en la previa del juego que tendrá el Bayern este miércoles frente al Leipzig, por los cuartos de final de la Copa de Alemania.

Publicidad

3⃣ | Coach #Kompany über Luis Díaz: "Er hat die Pause im Dezember bekommen, das war für ihn wichtig in diesem Moment. Danach hatten wir aber im Januar auch wieder sieben Spiele in 20 Tagen. Er hat eine riesige Energie, Lucho ist eine Maschine. Manchmal gibt es auch Momente, wo es… pic.twitter.com/g3IatTzMAN — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Será este miércoles cuando el conjunto 'bávaro' reciba en el Allianz Arena al RB Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 2:45 de la tarde, en horario de Colombia. Se prevé una nueva titularidad de Díaz Marulanda.

Publicidad

Todas las repercusiones, jugadas virales, goles y asistencias que tengan que ver con el futbolista de la Selección Colombia, las podrá seguir EN VIVO y ONLINE en este portal: www.golcaracol.com