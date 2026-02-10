Partido crucial el que tendrá este martes 10 de febrero la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20. Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentan a Uruguay con la misión de los tres puntos que las acerquen a la siguiente fase del certamen de la Conmebol.

La 'tricolor' y la 'celeste' suman cuatro puntos en el Grupo A, siendo segunda y tercera respectivamente. No obstante, Uruguay cuenta con tres partidos disputados, por los dos de Colombia. El partido se llevará a cabo en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, en Paraguay.

Hay que precisar que la Selección Colombia femenina Sub-20 viene de imponerse por la mínima diferencia a Venezuela (1-0). El único tanto del compromiso fue obra de Maithe López, al minuto 81, luego de una excelente habilitación de Mariana Silva. La 'vinotinto' le dio batalla a la 'amarilla', que tuvo en Luisa Agudelo una gran 'muralla' bajo los tres palos.

La exguardameta del Deportivo Cali evacuó con atajadas monumentales los intentos de las venezolanas; 'voló' de palo a palo para mantener el cero. Ahora, ese mismo nivel espera mantenerlo frente a la 'celeste', combinado que tiene en el frente de ataque a jugadoras bastantes peligrosas y desquilibrantes como lo es Antonella Cordero, quien fue la autora del tanto de la victoria 1-0 sobre Chile en la anterior jornada del Sudamericano.



Así las cosas, todo está establecido para que se dé un buen compromiso entre colombianas y uruguayas en el campeonato sudamericano que entrega cuatro cupos para el Mundial de la categoría, que se jugará en septiembre en Polonia.

Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay Fotos: X/@FCFSeleccionCol y @AUFfemenino

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Uruguay por el Sudamericano femenino Sub-20

En ese orden de ideas, el partido de la carta jornada del Grupo A tiene como horario de inicio para Colombia de las 4:00 de la tarde, de HOY martes 10 de febrero. Se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de Dity y en este portal, haciendo clip en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos