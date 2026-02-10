A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Uruguay por el Sudamericano femenino Sub-20

Publicidad
Partido crucial el que tendrá este martes 10 de febrero la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20. Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentan a Uruguay con la misión de los tres puntos que las acerquen a la siguiente fase del certamen de la Conmebol.
La 'tricolor' y la 'celeste' suman cuatro puntos en el Grupo A, siendo segunda y tercera respectivamente. No obstante, Uruguay cuenta con tres partidos disputados, por los dos de Colombia. El partido se llevará a cabo en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, en Paraguay.
Hay que precisar que la Selección Colombia femenina Sub-20 viene de imponerse por la mínima diferencia a Venezuela (1-0). El único tanto del compromiso fue obra de Maithe López, al minuto 81, luego de una excelente habilitación de Mariana Silva. La 'vinotinto' le dio batalla a la 'amarilla', que tuvo en Luisa Agudelo una gran 'muralla' bajo los tres palos.
La exguardameta del Deportivo Cali evacuó con atajadas monumentales los intentos de las venezolanas; 'voló' de palo a palo para mantener el cero. Ahora, ese mismo nivel espera mantenerlo frente a la 'celeste', combinado que tiene en el frente de ataque a jugadoras bastantes peligrosas y desquilibrantes como lo es Antonella Cordero, quien fue la autora del tanto de la victoria 1-0 sobre Chile en la anterior jornada del Sudamericano.
Así las cosas, todo está establecido para que se dé un buen compromiso entre colombianas y uruguayas en el campeonato sudamericano que entrega cuatro cupos para el Mundial de la categoría, que se jugará en septiembre en Polonia.
En ese orden de ideas, el partido de la carta jornada del Grupo A tiene como horario de inicio para Colombia de las 4:00 de la tarde, de HOY martes 10 de febrero. Se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de Dity y en este portal, haciendo clip en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
