A René Higuita le salió doble; impresionante parecido: vea el video que es viral en redes

"Todo pensé, menos encontrarme a René Higuita camellando en la plaza de Bucaramanga", es fue el mensaje que se leyó en la cuenta @yeyomenesestv en TikTok, en medio de un video en el que apareció un hombre muy parecido físicamente al legendario exjugador de la Selección Colombia y actual integrante del equipo de trabajo de Atlético Nacional, equipo del que es uno de los máximos ídolos de la historia.

Además de eso, un hincha de los 'verdolagas' también dejó las referidas imágenes en 'X'. "Parce igualito al Loco", escribió desde su cuenta @Jwillocv y de inmediato llegaron una serie de curiosos comentarios de usuarios y seguidores.

"Se parece más a Higuita que el propio Higuita"; "Doña "Magnolia" le pega y él obedece, luego se enoja cuando está fuera de la zona de peligro"; "joda…, hasta prueba de ADN hay que hacerle"; "¿se parece? No. Es idéntico. Gemelos separados al nacer"; y "es el hermano gemelo", fueron algunos de los apuntes que aparecieron en 'X'.

El personaje de la plaza tiene puesta una camiseta de entrenamiento del Atlético Bucaramanga, se ve hablando con algunas mujeres para después devolverse al que sería su puesto de trabajo.

Publicidad