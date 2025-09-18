Síguenos en::
Gol Caracol  / A René Higuita le salió doble; impresionante parecido: vea el video que es viral en redes

En las últimas horas vienen circulando en redes sociales unas imágenes en las que apareció un hombre que es "igualito" a René Higuita, leyenda del fútbol colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de sept, 2025
Apareció el doble de René Higuita en la ciudad de Bucaramanga.
Foto: @yeyomenesestv

