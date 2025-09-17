Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán, el 'Neymar' que salió de un barrio marginal en Santa Marta para hacer gol en Champions

Camilo Durán, el 'Neymar' que salió de un barrio marginal en Santa Marta para hacer gol en Champions

"Ese chino salió del anonimato", reconoció el padrino de Camilo Durán, el colombiano que hizo gol y puso asistencia en el sorpresivo 2-3 de Qarabag sobre Benfica.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Camilo Durán
Camilo Durán, futbolista colombiano del Qarabag - Fotos:
Cortesía y AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad