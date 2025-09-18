"Una lástima que Juan Fernando Quintero no esté mejor desde lo físico, ayudaría mucho a River"

El duelo más esperado de los cuartos de final de la Copa Libertadores no desentonó: Palmeiras venció 2-1 a River Plate este miércoles en Buenos Aires y dio un golpe de autoridad hacia las semifinales, a las que el Flamengo espera acercarse el jueves en el Maracaná. En el equipo de la 'banda roja', Kevin Castaño jugó de titular, y en el inicio del segundo tiempo entró Juan Fernando Quintero y en el remate el delantero Miguel Ángel Borja.

El Verdão conquistó el Monumental, colmado de más de 80.000 almas millonarias, con la misma receta que le permitió alzar los trofeos continentales de 2020 y 2021: fortaleza en las pelotas paradas y juego veloz y directo.

Por la primera vía, en un córner, sacudió la red de Franco Armani gracias a un cabezazo de su capitán, Gustavo Gómez, apenas seis minutos después de que el venezolano Jesús Valenzuela diera inicio a un juego a muerte entre dos grandes favoritos al título.

Descolocado y sin conseguir hacerle cosquillas al coloso de Sao Paulo, los pupilos de Marcelo Gallardo recibieron otro golpe en la mandíbula en una jugada de tres pases que Vitor Roque (41) transformó en medio boleto a semis.

Publicidad

En los medios argentinos se ha hecho hincapié en que la parte inicial fue "horrible", como dijo el diario 'Clarín', y que en la parte complementaria se mejoró ostensiblemente, en especial por las luces que dio en la zona media y como nexo con los delanteros de parte de Quintero. En las redes sociales, de igual manera, se leyeron comentarios positivos sobre el hombre de Selección Colombia y la importancia de su presencia en el partido de vuelta, del miércoles 24 de septiembre en territorio brasileño.

¿Por qué critican a Juan Fernando Quintero en River Plate?

Publicidad

Pero no todo son loas para el popular y querido 'Juanfer', ya que en el mismo 'Clarín' se lamentaron por una condición del antioqueño. En el tradicional uno por uno se leyó que "una pena que el colombiano Quintero no esté mejor desde lo físico porque le sería muy útil a River. Entró y le cambió la cara al equipo".

Juan Fernando Quintero en acción en River Plate vs Palmeiras - Foto: River Plate Oficial

Adicional a eso, también se complementó y se apuntó que "se plantó por la derecha y conectó mucho y bien con Castaño y Montiel. Intentó con remates desde afuera, aunque siempre lo bloquearon. Salvó una contra peligrosa yendo al piso como un defensor".