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Gol Caracol  / A Rodri, flamante fichaje del Barcelona, le llegó el tiempo del debut; Flick no ve la hora de verlo

A Rodri, flamante fichaje del Barcelona, le llegó el tiempo del debut; Flick no ve la hora de verlo

Barcelona recibe este jueves al Athletic Bilbao en partido de la Liga de España, y en la previa del partido, Hansi Flick confirmó que se viene el estreno de Rodri.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Rodri Hernández en uno de los entrenamientos con Barcelona.
Rodri Hernández en uno de los entrenamientos con Barcelona.
Foto oficial del Barcelona

El mediocentro español Rodrigo Hernández, Rodri, Balón de Oro del Mundial 2026 que se juegó en Estados Unidos, México y Canadá, estará en la convocatoria del Barcelona para el partido de Liga contra el Athletic Club de Bilbao y, según su técnico, Hansi Flick, desea verlo jugar con el también internacional Pedri.

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"Rodri es uno de los mejores y junto a Pedri ya lo veremos. Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barcelona", afirmó este miércoles el entrenador alemán, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, que quedó aplazado para su disputa después de la segunda.

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Durante la comparecencia ante los medios en Sant Joan Despí (afueras de Barcelona), Flick confirmó que el fichaje estrella del Barcelona, llegado desde el Manchester City tras la disputa del Mundial conquistado por España, entrará en la lista de convocados.

Rodri Hernández; nuevo jugador del FC Barcelona
Rodri Hernández; nuevo jugador del FC Barcelona
Fotografía de: AFP

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Sobre cómo se imagina el juego del Barça con Rodri y Pedri, también compañeros en la selección de Luis de la Fuente, en la medular, Flick reconoció que, con ellos en el césped, el equipo "controlará los partidos y a los rivales con el balón".

El técnico alemán confirmó que Pablo Páez Gavira 'Gavi', que sigue recuperándose del golpe en la rodilla que sufrió frente al Elche, no estará en la lista de convocados para el duelo contra el Athletic de Edin Terzic, que se disputará este jueves.

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