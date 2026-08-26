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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Benfica da pista sobre salida de Richard Ríos?; anunció por lo alto un nuevo mediocampista

¿Benfica da pista sobre salida de Richard Ríos?; anunció por lo alto un nuevo mediocampista

Este miércoles, el Benfica le dio la bienvenida a un nuevo jugador y que llega a ser competencia directa de Richard Ríos en el mediocampo del club. ¡Acá todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, futbolista colombiano en Benfica - Foto:
Getty Images

El Benfica ha llegado un acuerdo con el Bayern Múnich para adquirir los derechos del centrocampista João Palhinha hasta 2030 por 14 millones de euros, que podrán aumentar en función de los objetivos. El portugués será uno de los rivales de Richard Ríos en el medicampo de las 'águilas'.

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El club lisboeta precisó en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa que a estos 14 millones de euros se les podrá sumar un valor máximo de 5 millones "en función de objetivos predefinidos".

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El contrato, en vigor hasta el 30 de junio de 2030, incluye una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. El internacional, de 31 años, afirmó en declaraciones a los medios del club que tiene intención de "ayudar" y "dar todo" por el equipo.

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"No tengo dudas de que toda la estructura, toda la masa de aficionados también ansía la conquista de títulos", aseveró. Nacido en 1995, ha pasado en Portugal por equipos como el Sporting, Moreirense, Belenenses y Braga. Vuelve a Portugal cuatro años después de haber sido transferido del Sporting al Fulham, donde coincidió con el actual entrenador de las 'águilas', Marco Silva.

En 2022, fue contratado por el Bayern de Munich, que lo cedió al Tottenham. Se estrenó como internacional del equipo principal de Portugal en marzo de 2021, en la victoria por 1-0 sobre Azerbaiyán, pero vio reducida su participación casi a cero con el anterior seleccionador, Roberto Martinez.

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La llegada de Palhinha al Benfica ha sido una cuestión comentada en Portugal por haber sido formado en el rival Sporting, donde fue campeón y que también le intentó contactar en esta ocasión.

Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Foto oficial del Benfica

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Además, coloca en duda la continuidad del colombiano Richard Ríos, que juega en la misma demarcación y que pasó al banquillo con la salida de José Mourinho y la llegada de Silva.

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