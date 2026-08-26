Parece que el futuro de Richard Ríos en el Benfica sigue siendo un tanto incierto. Desde Portugal no paran de informar que los 'encarnados' estarían dispuestos a cederlo o venderlo, siempre y cuando llegue una oferta 'jugosa' por el volante colombiano. El número '20' ha despertado el interés de varios clubes, y no sólo en el 'viejo continente'.

De acuerdo a la prensa deportiva de la nación lusitana, una escuadra de la rentable Liga de Arabia Saudita monitorea muy cerca a Ríos Montoya; está muy atento a su situación actual en el elenco rojo de la ciudad de Lisboa.

¿Cuáles son los cuatro equipos que quieren a Richard Ríos; hay uno millonario para pagarle a Benfica?

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Partiendo de lo anterior, el nuevo club que se habría sumado a la lista de pretendientes del internacional con la Selección Colombia es Al Ittihad, uno de los clubes de renombre y más laureados del balompié saudí. Dicha escuadra aún no ha mandado alguna oferta formal al Benfica, pero sí ha hecho un sondeo por el excentrocampista del Palmeiras; esto se leyó en el medio 'A Bola'.



Igualmente, el tabloide anteriormente citado precisó el nombre de tres clubes en importantes competiciones de Europa, como la Premier League, la Serie A y la Liga de España.

Richard Ríos, futbolista colombiano en el Benfica - Foto: Benfica Oficial



"El Al Ittihad de Arabia Saudita se ha sumado a la puja, a la lista de pretendientes, donde, como ya había informado 'A Bola', también están Roma , Getafe y Bournemouth", añadieron.

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Y pese a que el centrocampista, de 26 años, tuvo una buena campaña anterior con Benfica, en la que marcó ocho goles, generó seis asistencias y contribuyó en el juego del club, su permanencia no está garantizada, y ahora más tras el fichaje de João Palhinha, que ha aumentado esa competencia en el mediocampo.

¿Cuánto pide el Benfica por Richard Ríos?

El cuadro portugués pide una cifra que ronda los 30 y los 40 millones de euros por el traspaso del mediocampita oriundo de Vegachí, teniendo en cuanta la financiación que hizo por su traspaso desde el Palmeiras.

Ríos supuso una importante inversión la temporada anterior para unirse al Benfica, debido a que el club pagó unos 27 millones de euros al 'verdao', más 419.000 euros a través del mecanismo de solidaridad.

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Así las cosas, sólo queda esperar si llega una oferta formal por el 'cafetero', y si las 'águilas' la aceptan.