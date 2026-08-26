Manchester City pagó 100 millones de euros por el reemplazo de Rodri; fue la revelación del Mundial

El Manchester City confirmó este miércoles el fichaje del centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, que llega del club francés Lille a cambio de 86 millones de libras (100 millones de euros).

Bouaddi, internacional con Marruecos, llega para cubrir las salidas de Rodrigo Hernández, que se marchó al Barcelona; de Tijjani Reijnders, que se fue al campeonato saudí; y del argentino Nico González, que la tiene acordada con el Newcastle United.

El futbolista de 18 años se convierte en el tercer fichaje más caro en la historia del City después de Elliot Anderson y Jack Grealish.

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Con la compra de Bouaddi, el City se ha gastado 280 millones en este mercado veraniego, en tanto que ha ingresado la misma cantidad.



El marroquí, titular en cinco de los seis partidos de su selección en el Mundial, ha disputado 88 partidos con el Lille desde que debutó hace tres años. Tiene el récord de más partidos jugados en la Ligue 1 antes de cumplir los 18 años.

Su llegada no implica que el City no vaya a buscar a otro centrocampista en este mercado veraniego y los de Enzo Maresca exploran la opción de romper la hucha e incorporar a Enzo Fernández, del Chelsea, por una cifra alrededor de los 140 millones.