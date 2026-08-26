Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
KEVIN VIVEROS
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Manchester City pagó 100 millones de euros por el reemplazo de Rodri; fue la revelación del Mundial

Manchester City pagó 100 millones de euros por el reemplazo de Rodri; fue la revelación del Mundial

Rodri se marchó al Barcelona y Manchester City no tardó en encontrar un flamante jugador que ocupara ese lugar. Es una 'joya' que brilló con su selección en la Copa del Mundo 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
Comparta en:
Rodri Hernández será nuevo jugador del Barcelona.
Rodri Hernández será nuevo jugador del Barcelona.
Fotografía de: AFP

El Manchester City confirmó este miércoles el fichaje del centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, que llega del club francés Lille a cambio de 86 millones de libras (100 millones de euros).

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Bouaddi, internacional con Marruecos, llega para cubrir las salidas de Rodrigo Hernández, que se marchó al Barcelona; de Tijjani Reijnders, que se fue al campeonato saudí; y del argentino Nico González, que la tiene acordada con el Newcastle United.

Hansi Flick, técnico del Barcelona
Gol Caracol

"No solo es el presente"; el 'dardo' de Hansi Flick al Barcelona por el fichaje de un goleador

River Plate.
Gol Caracol

Sorpresiva decisión de River Plate antes de enfrentar a Santa Fe por Copa Sudamericana

Díber Cambindo marcó dos goles con León en la Leagues Cup.
Colombianos en el exterior

Díber Cambindo fue gran figura con León en la Leagues Cup; vea acá sus dos goles al Real Salt Lake

Últimas noticias

Trofeo Copa Libertadores
Gol Caracol

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de Copa Libertadores 2026?

Independiente del Valle vs Tolima
Gol Caracol

Tolima pasó en blanco y dijo adiós de Copa Libertadores; cayó 3-1 con Independiente del Valle

El futbolista de 18 años se convierte en el tercer fichaje más caro en la historia del City después de Elliot Anderson y Jack Grealish.

Publicidad

Con la compra de Bouaddi, el City se ha gastado 280 millones en este mercado veraniego, en tanto que ha ingresado la misma cantidad.

El marroquí, titular en cinco de los seis partidos de su selección en el Mundial, ha disputado 88 partidos con el Lille desde que debutó hace tres años. Tiene el récord de más partidos jugados en la Ligue 1 antes de cumplir los 18 años.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Su llegada no implica que el City no vaya a buscar a otro centrocampista en este mercado veraniego y los de Enzo Maresca exploran la opción de romper la hucha e incorporar a Enzo Fernández, del Chelsea, por una cifra alrededor de los 140 millones.

Gustavo Puerta con el Racing de Santander de España.
Colombianos en el exterior

Gustavo Puerta y el sorpresivo equipo europeo que apareció con el dinero para ficharlo

Trofeo Copa Libertadores
Gol Caracol

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de Copa Libertadores 2026?

Independiente del Valle vs Tolima
Gol Caracol

Tolima pasó en blanco y dijo adiós de Copa Libertadores; cayó 3-1 con Independiente del Valle

Publicidad

Relacionados

Manchester City

Mundial 2026

Selección Marruecos

Publicidad

Publicidad

Publicidad