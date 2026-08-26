¿Racing se alista para la salida de Gustavo Puerta?; anunció el fichaje de talentoso volante

El Real Racing Club y el Cagliari Calcio han acordado la cesión del centrocampista italiano Matteo Prati al conjunto español para la temporada 2026-2027, en una operación en la que el Racing se reserva una opción de compra.

Prati, de 22 años, ha disputado 71 encuentros en la Serie A y seis en la Copa de Italia a lo largo de su carrera, según informa el club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en un comunicado.

📝 FICHAJE | Matteo Prati llega al Racing cedido por el Cagliari Calcio



ℹ️ El mediocentro de 22 años cuenta con 71 partidos en la Serie A y es internacional en las categorías inferiores de la Selección Italianahttps://t.co/8CW6HLOYw6 pic.twitter.com/v7ozEnFMHi — Real Racing Club (@realracingclub) August 26, 2026

Publicidad

Nacido en Rávena (Italia) el 28 de diciembre de 2003, el mediocentro completó los últimos años de su formación entre el Cesena y el club de su localidad natal, con el que dio el salto al primer equipo.



En 2022 fichó por la SPAL, entonces en la segunda categoría de Italia, y un año después se incorporó al Cagliari para competir en la primera división del fútbol italiano.

Durante la segunda mitad de la pasada temporada, Prati jugó cedido en el Torino, con el que participó en 14 encuentros.

Publicidad

Prati, que mide 1,85 centímetros y pesa 73 kilogramos, ya ha jugado en los Campos de Sport de El Sardinero, donde Cagliari y Racing se midieron en un amistoso antes del comienzo de la temporada 2025-2026.

En el ámbito internacional, el centrocampista italiano ha disputado nueve encuentros con la selección sub-20 y alcanzó la final del Mundial de la categoría en 2023.

Asimismo, el nuevo jugador del Racing ha jugado 15 partidos con la selección italiana sub-21, con la que participó en el Campeonato de Europa de 2025.