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Gol Caracol  / Achraf Hakimi rozó el golazo que pudo ampliar la ventaja de Marruecos ante Escocia, en el Mundial

Achraf Hakimi rozó el golazo que pudo ampliar la ventaja de Marruecos ante Escocia, en el Mundial

Tras una espectacular corrida por la banda, Achraf Hakimi generó una de las acciones más peligrosas de Marruecos y estuvo muy cerca de marcar el segundo gol ante Escocia. Vea aquí la jugada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Hakimi con Marruecos vs Escocia
Hakimi con Marruecos vs Escocia
AFP

Durante el compromiso entre Marruecos y Escocia, el conjunto africano se ha mostrado más superior ante su rival, aprovechando las desconcentraciones en campo adversario

Tras el gol en apenas un minuto de jugo, ahora fue Achraf Hakimi quien estuvo cerca de aumentar el marcador a los 17 minutos, tras una gran corrida por mitad de campo y al ingresar al área, 'pellizcó' la pelota y por poco se va al fondo de la red.

Vea acá la jugada:

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