Achraf Hakimi rozó el golazo que pudo ampliar la ventaja de Marruecos ante Escocia, en el Mundial

Durante el compromiso entre Marruecos y Escocia, el conjunto africano se ha mostrado más superior ante su rival, aprovechando las desconcentraciones en campo adversario

Tras el gol en apenas un minuto de jugo, ahora fue Achraf Hakimi quien estuvo cerca de aumentar el marcador a los 17 minutos, tras una gran corrida por mitad de campo y al ingresar al área, 'pellizcó' la pelota y por poco se va al fondo de la red.

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