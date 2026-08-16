Video inédito del desmayo de Jamal Musiala con el Bayern Múnich; lo que no se vio en TV

Bayern Múnich venció 3-1 a RB Leipzig en juego de fogueo, sin embargo, la noticia importante no tuvo que ver con su triunfo o buen juego, si no por el alarmante episodio que vivió Jamal Musiala, quien se desvaneció en el campo sobre el final.

Musiala había ingresado al minuto 69' y al 81' marcó el tercer tanto en la cuenta de los muniqueses. No obstante, al 84' generó tremendo susto por un desmayo en la cancha que obligó a detener el encuentro y darle atención médica.

Solo hasta este domingo se dio a conocer un video inédito donde se ve que poco a poco se va sintiendo mal y cuando está a punto de caer, es apoyado por su compañero Ismael Saibari.

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Video del desmayo de Jamal Musiala:

