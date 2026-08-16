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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "David Ospina pudo hacerse el pendejo en Atlante, pero siempre fue honesto"

"David Ospina pudo hacerse el pendejo en Atlante, pero siempre fue honesto"

Miguel 'El Piojo' Herrera, DT de Atlante, habló sobre el arquero colombiano David Ospina, en la rueda de prensa posterior al empate con Toluca por la Liga MX.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Twitter de Atlante

El arquero colombiano David Ospina definitivamente no jugará con Atlante de la Liga MX, noticia que fue confirmada por el DT del club mexicano luego del empate contra Toluca. Miguel 'El Piojo' Herrera, dejó en claro que el exNacional siempre fue sincero sobre su estado de salud e incluso le valoró ese gesto.

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"David ya no regresa. Está claro. Es muy difícil que regrese y me da mucha pena por él porque tenía muchas ganas de estar con nosotros. Fue muy sincero, eso también se lo agradezco muchísimo. Él manifestó que su brazo le molestaba mucho y que iba a tratarse. Lo veo muy difícil, y por eso trajimos a Jordan García", dijo el estratega y argumentando la llegada del otro arquero colombiano que militaba en León y con pasado en Fortaleza.

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Herrera solo tuvo palabras positivas y de reconocimiento para el arquero con gran historial en la Selección Colombia. "A David le deseo de todo corazón que le vaya muy bien porque fue un tipo honesto. Cualquiera puede hacerse pen… y decir: 'Cobro y aquí estoy. Me duele un poquito o no me duele'. Y llevársela. Él fue muy honesto conmigo. Me dijo: 'Me duele mucho. Voy a ver que me revisen bien porque no está bien esto'. De ahí, aplausos para David por la sinceridad que tuvo", concluyó.

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Por lo pronto habrá que decisión toma Ospina sobre su carrera, puesto que se especula su retiro dada la gravedad de la lesión que lo aqueja.

¿Qué dijo el 'Piojo' Herrera sobre el empate entre Atlante y Toluca?

"Una cosa es ser un equipo en formación y otra cosa es no competir. Vamos a competirle a todos de tú a tú, y vamos a buscar ganar todos los partidos. Después veremos para qué nos alcanza. Como les dije a los muchachos: corran y cuando pite el último silbatazo del árbitro, ahí vemos para qué nos alcanzó: si lo hicimos bien o mal. Ya nos iremos calificando en la semana para hacer las cosas cada día mejor", fue su análisis en charla con la prensa.

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