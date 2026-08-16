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Gol Caracol  / Barcelona goleó 5-2 al Basilea; Yamal, Adeyemi y Bisiwu figuraron con goles

Barcelona goleó 5-2 al Basilea; Yamal, Adeyemi y Bisiwu figuraron con goles

El Barcelona brilló en duelo preparatorio con los nuevos fichajes en ataque y la magia de Lamine Yamal, aunque dejó dudas en defensa durante una segunda mitad repleta de cambios por parte de Flick.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura de Barcelona.
Fotografía de: Cuenta oficial de X del FC Barcelona

El Barcelona goleó al Basilea (2-5) en el amistoso de preparación en el St. Jakob-Park, en el estreno goleador de dos de las caras nuevas del conjunto 'azulgrana' para la próxima temporada: el alemán Karim Adeyemi, que abrió la cuenta visitante, y el belga Jesse Bisiwu, autor de un doblete.

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A la espera del ansiado delantero centro que parece que no llega en este mercado estival, Flick alineó de inicio a Raphinha como falso '9', con Adeyemi y Gordon, en sus primeros minutos oficiales de 'azulgrana', desequilibrando desde los extremos.

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La otra prueba destacable del encuentro fue la del lateral Xavi Espart como interior formando dupla en el centro del campo con Bernal, una posición que ya ocupó en el pasado Europeo sub-19 del que salió campeón con España.

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El canterano, que este domingo volvió a exhibir una madurez táctica impropia de su edad, está haciendo una pretemporada más que destacable, hasta el punto de que Flick ya no se plantea cederlo y piensa tenerlo todo el curso en dinámica de primer equipo.

En una primera parte irregular del cuadro catalán, pudo adelantarse el Basilea por mediación del hiperactivo Malouda, que lo probó en sendos remates que no encontraron la meta de Joan García.

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Pero fue Adeyemi quien se estrenó como goleador con el Barcelona como autor del 0-1 en el minuto 34, al definir dentro del área tras recibir una asistencia de Raphinha desde la banda izquierda.

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El Barcelona era claro dominador del encuentro, pero sufría en el repliegue y exhibía ciertas dudas atrás. Y eso lo aprovechó el joven Doucoure para empatar al filo del descanso, con un derechazo a quemarropa que hizo imposible la estirada de Joan García.

Tras el descanso, Flick inició el rosario de cambios para dosificar minutos y probar a varios jugadores en distintas posiciones y Hamza aprovechó de nuevo su oportunidad al inicio de la reanudación al rematar al segundo palo, con puro instinto de '9', un centro desde la izquierda de Adeyemi, para marcar el 1-2.

El egipcio, que ya hizo un doblete contra el Birmingham City, se está revelando como un recurso goleador realmente efectivo mientras el equipo no encuentra un nuevo delantero centro que pueda paliar el adiós de Lewandowskiy Ferran Torres.

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Víctoria del FC Barcelona ante Basel
Víctoria del FC Barcelona ante Basel
Fotografía de: Cuenta oficla de X del FC Barcelona

Pero aunque el Barcelona no cuente con ningún especialista en esas lides, tiene recursos ofensivos de sobra, por ejemplo, los de Lamine Yamal, que salió en la recta final del partido en busca de sus primeros minutos y marcó el tercero de penalti, justo antes de que en la jugada siguiente -también de pena máxima- Olaigbe anotara el 2-3.

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Y también Bisiwu, otro fichaje del conjunto catalán para la nueva temporada y que cerró la cuenta visitante en los minutos finales con un doblete: el primero, con un disparó que se coló por la escuadra tras controlar una balón entre líneas de Olmo, y el segundo, de puro oportunismo, pues solo tuvo que empujar a gol una asistencia de Lamine Yamal.

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