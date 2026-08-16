Cristiano Ronaldo y unas inesperadas declaraciones sobre su futuro en el fútbol

"Probablemente, este será mi último año en el fútbol", confesó el 'crack' de la Selección de Portugal Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense Vogue, a la que le aseguró que quiere dejar "un legado espectacular".

Cristiano, de 41 años, habló con la revista de moda junto con su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, con motivo de contar más detalles sobre su reciente matrimonio. Al mimo tiempo, que se abordó futuro del futbolista tras colgar las botas, afirmando que ya tiene "todo planeado".

"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", manifestó el delantero portugués, en alusión a sus diversos negocios. Algunos de ellos incluyen el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación.

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"Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", añadió el exjugador del Real Madrid.



Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante un evento Fotografía de: AFP

Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente en Arabia Saudí, donde juega en el Al Nassr, y recientemente disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, en el que llegó a octavos de final, en los que el combinado 'luso' cayó eliminado 1-0 ante la Selección de España, actual campeona del mundo.

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¿Cómo ha sido el paso de Cristiano Ronaldo en el fútbol?

Cristiano Ronaldo, comenzó como un extremo en el Sporting de Portugal y explotó en el Manchester United, donde ganó su primera Champions League y el Balón de Oro en 2008. Su consagración definitiva llegó en el Real Madrid, club donde marcó la espectacular cifra de 450 goles, ganó cuatro Champions Leagues y estuvo allí durante nueve temporadas.

Posteriormente, demostró su vigencia en la Juventus ganando la Serie A y tuvo un breve regreso a Inglaterra. Actualmente juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, consolidado como el máximo goleador de la historia del fútbol y habiendo liderado a la Selección de Portugal en la conquista de la Eurocopa 201