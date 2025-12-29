Achraf Hakimi volvió a las canchas, tras dura lesión por patada de Luis Díaz; no fue con el PSG

Este lunes, en la Copa Africana de Naciones, Marruecos selló su clasificación a los octavos de final con una cómoda victoria sobre Zambia, quedándose con el primer puesto del grupo A con siete puntos. Más allá del triunfo, la noticia más importante fue el regreso de Achraf Hakimi a las canchas luego de 55 días de ausencia por una patada de Luis Díaz en el duelo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League.

A los 64 minutos, cuando Marruecos ya ganaba 3-0, Hakimi recibió el "ok" de su entrenador y saltó al gramado para ocupar el lugar de su compañero Noussair Mazraoui.

Cabe recordar, que, el lateral sufrió una dura torcedura de tobillo por una dura entrada de Díaz Marulanda, quien fue expulsado y castigado con tres fechas de sanción. Los alemanes alegaron que no hubo mala intención y consiguió que le rebajaran la sanción a dos jornadas.