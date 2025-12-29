Síguenos en:
Gol Caracol  / Achraf Hakimi volvió a las canchas, tras dura lesión por patada de Luis Díaz; no fue con el PSG

En el juego contra Zambia, por la Copa Africana de Naciones, el lateral Achraf Hakimi ingresó desde el banco de suplentes para darle una mano a Marruecos.

Por: Gol Caracol
29 de dic, 2025
Infracción de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi, en PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League
AFP

