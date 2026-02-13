Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga femenina 2026

América de Cali vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga femenina 2026

El estadio Pascual Guerrero acogerá este viernes el debut del América de Cali y Junior en la Liga femenina 2026. ¡Prográmese y no se pierda este partido!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
América de Cali recibe al Junior en la primera fecha de la Liga femenina 2026.
América de Cali recibe al Junior en la primera fecha de la Liga femenina 2026.
X de @AmericaCaliFem

Publicidad

Publicidad

Publicidad