Las emociones regresaron a la Liga femenina 2026, y uno de los partidos que llama la atención en esta primera jornada es el que protagonizarán América de Cali y Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero; dicho encuentro se disputará en medio del aniversario número 99 de la institución roja vallecaucana.

Las 'escarlatas' le apuestan a su tercera estrella en el rentado nacional, y por ello, contrataron a grandes figuras, destacando el regreso de Catalina Usme, máxima goleadora de la Liga 'cafetera', de la Selección Colombia y de la Copa Libertadores femenina. La experimentada futbolista retornó a la 'mechita' tras periplo internacional por Pachuca, Galatasaray y Universitario de Perú.

🇦🇹 ¡DÍA DE AMÉRICA! Hoy tenemos una cita muy especial en casa para celebrar juntos nuestra historia y la pasión que nos ha unido durante 99 años. 🎈 ¡𝙑𝘼𝙈𝙊𝙎 𝙏𝙊𝘿𝙊𝙎 𝘼𝙇 𝙋𝘼𝙎𝘾𝙐𝘼𝙇! 👹 pic.twitter.com/Bj0eHomuNE — América de Cali (@AmericadeCali) February 13, 2026

Del lado de las 'tiburonas', el objetivo es hacer una gran campaña en el certamen 2026 y dejar atrás las malas actuaciones de las anteriores. La jugadora cartagenera Hanna Ruiz, y la valduparanse Saileth Bonett, son las grandes apuestas del Junior para figurar en el campeonato.



América de Cali vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga femenina 2026

Así las cosas, este enfrentamiento entre 'escarlatas' y 'rojiblancas' será HOY viernes 13 de febrero en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y tiene como horario de inicio a las 5:00 de la tarde. Los fanáticos del fútbol femenino de nuestro país lo podrán seguir EN VIVO por TV en 'Señal Colombia'.



Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las novedades de este partido.

De otro lado, el bicampeón de la Liga colombiana, el Deportivo Cali, debutará también este viernes frente a Internacional de Palmira. La primera jornada comenzó el día jueves con la victoria 3-0 de Atlético Nacional sobre Fortaleza por marcador de 3-0.



Así se jugará el complemento de la fecha 5 de la Liga BetPlay

15 de febrero

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 3:30 p. m.

Inter de Palmira vs. Inter de Bogotá

Estadio: Francisco Rivera Escobar de Palmira

Hora: 3:00 p. m.

Once Caldas vs. Santa Fe

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 3:00 p.m.

16 de febrero de 2026

Millonarios vs. Orsomarso

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 3:00 p.m.

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Villa Concha de Piedecuesta

Hora: 3:00 p.m.

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Estadio: La Esperanza de Villavicencio

Hora: 4:00 p.m.