Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cumpleaños 99 del América de Cali llegó con atractivo duelo frente a Santa Fe; fiesta en el Pascual

Cumpleaños 99 del América de Cali llegó con atractivo duelo frente a Santa Fe; fiesta en el Pascual

Este viernes, en la cancha del estadio Pascual Guerrero, se espera una celebración por partida doble para América, que se medirá contra un duro Santa Fe. Los hinchas, a la expectativa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
América de Cali festeja su aniversario número 99.
América de Cali festeja su aniversario número 99.
Fotos: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad