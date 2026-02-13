Cumpleaños 99 del América de Cali llegó con atractivo duelo frente a Santa Fe; fiesta en el Pascual

Este viernes 13 de febrero de 2026, la ciudad de Cali no solo respira fútbol, sino también historia pura. El América de Cali, uno de los pilares del balompié colombiano y con reconocimiento sudamericano, celebra 99 años de vida, un aniversario que marca la antesala de su esperado centenario y que coincide con un duelo de alto voltaje en la Liga BetPlay.

Fundado oficialmente el 13 de febrero de 1927, el conjunto escarlata ha recorrido un camino lleno de mística. Con el paso de los años, el América se transformó en la pasión de un pueblo, en un protagonista habitual del fútbol nacional y con figuración internacional, entregando alegrías a sus hinchas e igualmente tristezas, momentos duros. En la década de los 80, la 'mechita' marcó un hito en el país.

Bajo la orientación del doctor Gabriel Ochoa Uribe y con nóminas estelares el equipo vallecaucano logró una seguidilla de títulos en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986

A lo largo de casi un siglo, el América ha consolidado una vitrina envidiable, siendo el tercer equipo con más estrellas de liga en Colombia:



Ligas Nacionales (15): 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/97, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II y 2020.



1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/97, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II y 2020. Títulos Internacionales: Campeón de la Copa Merconorte 1999 y la Copa Simón Bolívar 1975.

Campeón de la y la Copa Simón Bolívar 1975. Otros logros: Campeón del Torneo de Ascenso (2016), cerrando uno de los capítulos más resilientes de su historia tras cinco años en la segunda división.

A esto se suman sus cuatro finales de Copa Libertadores (1985, 1986, 1987 y 1996), que, aunque esquivas en el resultado final, cimentaron su estatus de leyenda en el continente.

Para conmemorar este aniversario, el calendario ha deparado un escenario inmejorable: el "Clásico de Rojos". Esta noche, a partir de las 8:00 p.m., el Estadio Pascual Guerrero será el epicentro de la celebración cuando el equipo dirigido por David González reciba a Independiente Santa Fe por la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026.

América llega en la décima posición con 7 puntos, buscando ingresar al grupo de los ocho, mientras que Santa Fe, reforzado para la Copa Libertadores, llega tras un empate agónico en la jornada anterior, con la misma cantidad de unidades de los 'escarlatas'.



