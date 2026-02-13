Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Video de acción en Millonarios vs. Águilas delata posible equivocación del equipo arbitral; polémica

Video de acción en Millonarios vs. Águilas delata posible equivocación del equipo arbitral; polémica

Después del partido que los antioqueños perdieron 1-0 contra Millonarios en El Campín, el jugador Diego Hernández, de Águilas, se quejó por el trabajo arbitral.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Polémica acción en Millonarios vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay I-2026.
Polémica acción en Millonarios vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Pantallazo de Dimayor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad