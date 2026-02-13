Video de acción en Millonarios vs. Águilas delata posible equivocación del equipo arbitral; polémica

Siempre las polémicas están presentes en medio de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano y así uno de los partidos que tuvo reparos de los protagonistas fue en el que Millonarios venció 1-0 a Águilas Doradas, en la cancha de El Campín, con un gol de Radamel Falcao García.

Al finalizar el compromiso, en la propia rueda de prensa el defensor Diego Hernández dejó unas declaraciones en las que se quejó ante los periodistas por la actuación del equipo arbitral que encabezó Luis Matorel.

A esto hay que agregarle que extraoficialmente se conoció que la directiva de los antioqueños estaba adjuntando pruebas y de esa manera presentar una queja ante la Comisión Arbitral, en pro de que se tomen los correctivos del caso. Este viernes, Gol Caracol trató de contactarse con dichos dirigentes, aunque no se obtuvo respuesta.

En medio de todo esto, apareció un video en el que hay un agarrón en el área de Sergio Mosquera en contra del propio Hernández, de los visitantes, y ni el central Matorel observó la supuesta falta, ni el VAR Jhon Perdomo alertó de la situación. Esto, después de un cobro de tiro de esquina.

La queja desde el camerino de Águilas Doradas

"Veníamos haciendo un gran trabajo, con solo un tiro al arco del rival. Nos sentíamos cómodos, con el cero en el arco, pero el penalti que nos pitan y la última jugada que no revisan influyó en el marcador. Tienen que analizar el tema del arbitraje porque no es normal que las dos de ellos las revisen rápido y las de nosotros, como si no hubiera pasado nada. En lo personal, me siento frustrado porque era para empatar, ya que Millonarios no mereció mucho", dijo el zaguero Diego Hernández.



Por su parte, el técnico Juan David Niño afirmó que "el tema de hablar de árbitros no me gusta y no quiero caer en eso. Sin embargo, sí hubo acciones que se pudieron revisar de otra manera o interpretar diferente".

