Particular escalafón en el que Alfredo Morelos es más que Luis Díaz; brasileño es primero

Alfredo Morelos es una de las figuras que engalana la Liga Betplay I-2026. El de Cereté (Córdoba) es sinónimo de gol en Atlético Nacional, y esa cualidad le ha permitido estar en un particular ranking en donde supera a Luis Díaz, 'crack' de la Selección Colombia y del Bayern Múnich.

'El Búfalo' sólo es aventajado en el mismo por el brasileño Gabigol, quien milita en el Santos, y por el argentino Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter de Milán.

Alfredo Morelos con Atlético Nacional - Foto: AFP

¿Cuál es el particular escalafón que lidera Alfredo Morelos por encima de Luis Díaz?

En ese orden de ideas, el periodista Carlos Arasaki en su cuenta en 'X' realizó un 'top-10' de los máximos goleadores sudamericanos, pero Sub-30, y allí es donde el exartillero del Rangers escocés y el HJK Helsinki filandés marca la diferencia por encima de Díaz Marulanda.



Morelos Avilez, de 29 años, ha convertido 220 tantos con respecto a las 145 dianas por parte del número '14' del Bayern Múnich. En esta clasificación, que es liderada por Gabigol con 266 'gritos sagrados', Alfredo José es tercero por el octavo lugar que ostenta el exLiverpool y Porto. Ellos son los dos únicos jugadores colombianos que hacen parte de esta lista.

Otros de los nombres que están en este ranking de goleadores Sub-30 son Gabriel Jesús (sexto con 172 goles) y una edad de 28; y Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, (noveno con 143 tantos) con 26 años.

Acá el listado completo:

🔝 🔟 máximos goleadores sudamericanos Sub 30



1️⃣🇧🇷 Gabigol 266 (29)

2️⃣🇦🇷 L. Martínez 234 (28)

3️⃣🇨🇴 MORELOS 220 (29)

4️⃣🇧🇷 Pedro 184 (28)

5️⃣🇧🇷 Roger Guedes 180 (29)

6️⃣🇧🇷 Gabriel Jesus 172 (28)

7️⃣🇧🇷 Léo Souza 150 (28)

8️⃣🇨🇴 L. Díaz 145 (29)

9️⃣🇦🇷 J. ÁLVAREZ 1434 (26)

🔟🇪🇨 Estrada 143… pic.twitter.com/EJ3NAt4MQm — Carlos Arasaki (@carasaki10) February 13, 2026