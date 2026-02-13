Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Barcelona, indignados con el VAR tras perder 4-0 con Atlético; "fue una vergüenza"

En Barcelona, indignados con el VAR tras perder 4-0 con Atlético; "fue una vergüenza"

Desde el Barcelona alzaron la voz sobre una jugada en la que el VAR se demoró mucho tiempo en tomar una decisión en el juego por Copa del Rey. Aseguraron que "pedirán explicaciones!

Por: EFE
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Así fue la formación del Barcelona frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Así fue la formación del Barcelona frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad