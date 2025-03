Al Nassr vs. Al-Kholood, EN VIVO, hora y dónde ver a Jhon Durán y Cristiano Ronaldo

Tras su regreso al gol con la camiseta de Al Nassr en la victoria por Liga de Campeones Asiática contra el Esteghal FC Tehram, Jhon Jáder Durán espera seguir aportando en la red contraria para su equipo en compañía del astro portugués Cristiano Ronaldo.

En lo que va de la presente campaña con Al Nassr, el delantero colombiano, de 21 años, suma seis anotaciones en ocho partidos, una buena noticias para Néstor Lorenzo, que citó al exEnvigado para los compromisos de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil y Paraguay, respectivamente.

Hora y dónde ver, EN VIVO, Al Nassr vs. Al-Kholood por la Liga Profesional Saudí

Por la fecha 25 de la Liga Profesional Saudí, Al Nassr, se verá las caras con Al-Kholood en condición de local. El encuentro entre ambos equipos, está programado para el viernes 14 de marzo a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.

"Las cosas no han cambiado desde mi etapa en Inglaterra hasta ahora en Arabia Saudita. Aquí hay grandes jugadores y todos los partidos son duros. La liga aquí es difícil y bonita", expresó Jhon Durán durante la rueda de prensa posterior al partido de la Liga de Campeones de Asia.

¿Cómo va Al Nassr en el campeonato saudí?

Jhon Durán y Cristiano Ronaldo celebran un gol en Al Nassr contra Esteghlal, por la Liga de campeones de Asia Getty Images

Los dirigidos por Stefano Pioli no pasan por su mejor momento en la liga local, ya que marchan en la cuarta casilla en la tabla de posiciones con 48 puntos, 10 menos que Ittihad Jedah, líder del campeonato. Además de estar lejos en la lucha por el título, el equipo de Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, necesita sumar para no quedarse por fuera las competiciones internacionales asiáticas de la próxima temporada, que sería un duro golpe para el Al Nassr, en caso de no llegar a clasificar.

Así va el Al-Kholood, próximo rival de Al Nassr

El equipo conducido por el argelino Noureddine Zekri, derrotó en su última salida por liga saudí en condición de local 2-1 al Al Fated, con anotaciones de Jorge Fernandes (autogol) y Jackson Muleka. Con este resultado, Al Khlood se ubica en la décima posición con 31 puntos y -11 en la diferencia de gol.