Llegó Hernán Torres a Millonarios y ya tiene su primer problema; baja confirmada

Llegó Hernán Torres a Millonarios y ya tiene su primer problema; baja confirmada

Este sábado, Millonarios tendrá un complejo compromiso contra Junior por la Liga BetPlay II-2026 y no podrá contar con uno de sus principales refuerzos.

Millonarios: estas son sus cuentas para avanzar en Liga Betplay 2025-II.jpg
Los cálculos de Millonarios para avanzar son casi milagrosos
Foto: Millonarios FC.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 22, 2025 09:07 p. m.