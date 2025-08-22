Llegó Hernán Torres a Millonarios y ya tiene su primer problema; baja confirmada

Millonarios pasa por su peor momento en los últimos años, los resultados no lo acompañan, el nivel de los jugadores es irregular y se encuentra último en la tabla de posiciones al sumar un solo punto en siete encuentros disputados. David González pagó los platos rotos, fue despedido y ahora se anunció la llegada del DT Hernán Torres. El estratega tolimense apenas fue anunciado este viernes y se dio a conocer que se estrenará hasta el martes 26 de agosto contra Real Cartagena, por la Copa Colombia, sin embargo, ya recibió una mala noticia.

A través de las redes sociales, el 'embajador' confirmó que uno de sus principales refuerzos no será de la partida contra Junior este sábado. "Millonarios FC informa que, el jugador Bruno Sávio sufrió un esguince grado uno del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, tras golpe con un jugador contrario en el pasado juego vs. Unión Magdalena. El jugador ya trabaja en su recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A Bruno le deseamos pronta recuperación!", se lee en la misiva.

De esta manera, Millonarios deberá recurrir a otros jugadores para suplir la zona de creación. En ese orden de idea, uno de los que podría encargarse de esa tarea es Juan José Ramírez.

El volante ha construido una carrera con paso por diferentes clubes en América y Europa, acumulando 308 partidos oficiales. Su mayor regularidad la tuvo en Bolívar de La Paz, donde disputó 96 encuentros, marcó 36 goles y entregó 28 asistencias, consolidándose como pieza clave del ataque. En Brasil también dejó huella en Guaraní, con 77 compromisos, 15 goles y 11 asistencias, además de América Mineiro, donde sumó 50 partidos, 4 tantos y 3 asistencias. En el fútbol árabe, con Al Ahly de Egipto, participó en 18 juegos y anotó 2 goles. También defendió a Cuiabá (30 partidos, 7 goles, 5 asistencias), Mirassol (13 partidos, un gol), NK Istra 1961 de Croacia (9 partidos), Red Bull Bragantino (8), Avaí (5) y recientemente Millonarios en Colombia (2). En total, registra 65 goles, 45 asistencias y 72 tarjetas amarillas, destacando por su capacidad ofensiva y aporte constante en distintas ligas.

