Luis Díaz tiene encantado a figura del Bayern Múnich: "Hemos conectado muy bien; marcó un golazo"

El Bayern de Múnich abrió por todo lo alto la Bundesliga 2025-2026 este viernes, con una victoria 6-0 sobre el RB Leipzig, en una primera jornada donde Harry Kane firmó un triplete y Luis Díaz se estrenó como anotador en su nuevo campeonato.

El francés Michael Olise selló un doblete en la primera mitad (27 y 42) y entre medias se dio el tanto del astro colombiano Lucho Díaz (32), llegado en el mercato actual de inicio de curso desde el Liverpool.

Con todo decidido, el inglés Harry Kane firmó un triplete en la segunda parte (54, 64, 78), en un margen de apenas 14 minutos, toda una declaración de intenciones de la principal estrella del equipo campeón de Alemania.

Kane y Díaz ya habían dado la Supercopa de Alemania al Bayern el pasado fin de semana, con sendos goles en la victoria 2-1 sobre el Stuttgart.

La conexión ofensiva entre el inglés y el colombiano se confirma ahora y la sintonía entre ambos ilusiona ya en el Allianz Arena, ya que dos de los tantos del goleador llegaron con asistencias del cafetero.

Luis Díaz es felicitado por Harry Kane, tras su gol con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania AFP

"Queríamos empezar la liga haciendo una declaración de intenciones y es lo que hemos hecho. Teníamos enfrente a un buen equipo, pero estuvimos muy bien en todos los aspectos y fuimos decisivos cuando había que serlo", fueron las palabras del goleador de los 'bávaros' para 'Sky'.

"Es genial jugar con ambos. Llevo un año jugando con Michael y siento que nuestra conexión es cada vez más fuerte. Estuvo sobresaliente en la primera parte con los goles que marcó. Luis Díaz solo lleva aquí unas semanas, pero siento que hemos conectado bien desde el principio. Me dio dos asistencias de gol hoy y marcó un golazo. Fue genial para los chicos hoy y les dio mucha confianza”, celebró el atacante inglés sobre su nuevo socio del ataque.

Ahora bien, el inglés no fue el único en destacar la labor ofensiva del club alemán. "Siento que trabajamos muy bien los cuatro en este partido, también durante la pretemporada y en cada entrenamiento. La manera en la que jugamos, la que conectamos, hoy justo se dio que hicimos ese click, fluyó y marcamos 6 goles en el primer juego ante un rival muy duro. No es fácil pero hoy funcionó muy bien. Esperemos que podamos mantener la química en la temporada", comentó Serge Gnabry con ESPN FC.