Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras el inicio de la fecha 8

El fútbol colombiano no se detiene y continúa a toda marcha, esta vez con la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025. Este viernes, los encargados de abrir el telón fueron Llaneros y Deportivo Pasto, en el estadio Belo Horizonte Rey Pelé, en Villavicencio.

Las emociones se vivieron a tope en el primer tiempo, puesto que se anotaron los tres goles en apenas media hora. A los cuatro minutos abrió la cuenta Andrés López para los locales. Al 11', la visita reaccionó y puso la paridad por medio de Stiven Valois. Finalmente, al 28', Francisco Meza anotó el tanto que selló el triunfo 2-1 para 'el equipo de la media Colombia'.

Con este resultado, de momento, Llaneros se ubica en la segunda plaza con 14 puntos. Por otro lado, los volcánicos ocupan la casilla 17° con apenas cinco unidades.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Llaneros 2-1 Deportivo Pasto