Partidos de jugadores de Selección Colombia el fin de semana; hora y dónde verlos EN VIVO por TV

Un nuevo fin de semana en que los últimos jugadores convocados a la Selección Colombia tendrán acción con sus clubes en las distintas ligas del planeta. Ya tuvieron acción Luis Díaz con Bayern Múnich y Juan Camilo 'Cucho' Hernández con el Betis; el guajiro se llevó los aplausos en la Bundesliga.
Además se espera la reaparición de James Rodríguez con León luego de dos fechas ausentes por lesión. Igualmente, Jhon Durán tendrá acción con Fenerbahçe, y Daniel Muñoz y Jefferson Lerma harán lo propio con el Crystal Palace.
Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la agenda de partidos de los jugadores de la 'tricolor' en acción este fin semana.
Kevin Mier
Partido: Cruz Azul vs. Toluca
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 10:05 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: TUDN y Vix Premium
Camilo Vargas
Partido: Atlas vs. 'Águilas' del América
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 8:05 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Premium
David Ospina
Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 6:20 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Win+
Daniel Muñoz
Partido: Crystal Palace vs. Nottingham Forest
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 8:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium.
Jhon Lucumí
Partido: Roma vs. Bolonia
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 1:45 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Yerry Mina
Partido: Cagliari vs. Fiorentina
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 11:30 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Willer Ditta
Partido: Cruz Azul vs. Toluca
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 10:05 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: TUDN y Vix Premium
Deiver Machado
Partido: Le Havre vs. Lens
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 10:15 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium.
Andrés Felipe Román
Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 6:20 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Win+
Dávinson Sánchez:
Partido: Kayserispor vs. Galatasaray
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 1:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium.
Cristian Borja
Partido: Atlas vs. 'Águilas' del América
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 8:05 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Premium
James Rodríguez
Partido: León vs. Pachuca
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Win y Tubi
Richard Ríos
Partido: Benfica vs. Tondela
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 2:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Gol TV y Gol Play
Jhon Arias
Partido: Bournemouth vs. Wolverhampton
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 9:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium.
Jefferson Lerma
Partido: Crystal Palace vs. Nottingham Forest
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 8:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium.
Gustavo Puerta
Partido: Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 8:30 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium.
Juan Fernando Quintero
Partido: Lanús vs. River Plate
Día: lunes 25 de agosto
Hora: 7:10 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Jorge Carrascal
Partido: Flamengo vs. Vitória
Día: lunes 25 de agosto
Hora: 7:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Globo
Kevin Castaño
Partido: Lanús vs. River Plate
Día: lunes 25 de agosto
Hora: 7:10 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Jaminton Campaz
Partido: Rosario Central vs. Newell's Old Boys
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 3:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium y Fanatiz.
Yaser Asprilla:
Partido: Villarreal vs. Girona
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 12:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: DSports 610 y DGO
Jhon Durán
Partido: Fenerbahçe vs. Kocaelispor
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 1:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Disney+ Premium
Luis Díaz: el guajiro fue gran figura en su debut en la Bundesliga con Bayern Múnich, al marcar un golazo y reportarse con doble asistencia en la goleada de su equipo 6-0 sobre Leipzig.
Rafael Santos Borré
Partido: Cruzeiro vs. Internacional
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Globo
Jhon Córdoba
Partido: Krylia Sovetov Krasnodar
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 7:00 a.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: sin TV para Colombia.
Marino Hinestroza (tiene problema en el hombro y costilla)
Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional
Día: domingo 24 de agosto
Hora: 6:20 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Win+
Juan Camilo 'Cucho' Hernández: participó de la victoria 1-0 del Real Betis sobre Alavés en juego de la Liga de España.
Luis Javier Suárez
Partido: Nacional vs. Sporting Lisboa
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 12:00 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Gol TV y Gol Play
Luis Sinisterra
Partido: Cruzeiro vs. Internacional
Día: sábado 23 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia)
Transmisión: Globo