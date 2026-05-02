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Gol Caracol  / Álvaro Arbeloa habló sobre sus preocupaciones, de cara al futuro en el banquillo de Real Madrid

Álvaro Arbeloa habló sobre sus preocupaciones, de cara al futuro en el banquillo de Real Madrid

El estratega 'merengue' se refirió a su futuro en el equipo madrileño, frente a los varios rumores que ubican ostros nombres para la siguiente temporada.

Por: AFP
Actualizado: 2 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid.
Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid.
AFP

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