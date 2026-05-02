Álvaro Arbeloa habló sobre sus preocupaciones, de cara al futuro en el banquillo de Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, evitó este sábado hablar de su futuro al frente del equipo blanco insistiendo en que "mi futuro es mañana" contra el Espanyol.

"A mí me preocupa el partido de mañana, es lo único en lo que estoy centrado", dijo Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol.

"El futuro para mí es mañana", insistió, preguntado por el goteo continuo de nombres que suenan para relevarlo la próxima temporada, como el del portugués José Mourinho o el alemán Jürgen Klopp.

"El futuro es mañana y es lo que me preocupa, el partido contra el Espanyol, ganar esos tres puntos que para mí son importantes", añadió el técnico merengue.



El Real Madrid necesita ganar el domingo al Espanyol si quiere evitar que el Barcelona se proclame campeón de Liga este fin de semana, siempre que los azulgranas ganen a Osasuna este sábado.

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Tras dos empates y una derrota en los últimos cuatro partidos de LaLiga, Arbeloa admitió que "tenemos que mejorar mucho en en el plano colectivo".

"Hoy en día creo que no nos da incluso con el talento que tenemos para echar el balón al suelo y jugar de manera individual", consideró.

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"Creo que tenemos que tener una idea colectiva, un plan, una estructura, unos patrones", explicó, antes de concluir que "todo eso lleva una mentalidad, quizá diferente a la que hemos tenido y lo hemos pagado con con puntos".

Preguntado por algunos jugadores jóvenes con poco protagonismo, Arbeloa elogió al argentino Franco Mastantuono, pero evitó decir si debería salir para tener más minutos.

"Me parece un chico con un futuro extraordinario, de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso, por su mentalidad", dijo Arbeloa.

"Los jugadores argentinos creo que siempre tienen una gran cabida porque esa mentalidad ganadora... comparten esos valores con lo que es el Real Madrid", explicó.

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"Franco encarna muy bien lo que debe ser un jugador del Real Madrid y ojalá le podamos disfrutar muchísimos años", añadió Arbeloa.