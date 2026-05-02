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Gol Caracol  / Barcelona y las dos importantes altas, pensando en el clásico contra Real Madrid; ¿y Lamine Yamal?

Barcelona y las dos importantes altas, pensando en el clásico contra Real Madrid; ¿y Lamine Yamal?

El cuadro 'culé', que enfrentará a Osasuna este sábado, contó con el regresó de dos importantes futbolistas; también pensando en el clásico de la otra semana.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski y otros jugadores del Barcelona celebran un gol en La Liga
Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski y otros jugadores del Barcelona celebran un gol en La Liga
AFP

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