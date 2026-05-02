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Gol Caracol  / "Se me hace más atractivo como antes": la dura crítica de ex jugador al formato del Mundial 2026

"Se me hace más atractivo como antes": la dura crítica de ex jugador al formato del Mundial 2026

Exseleccionador de México pide paciencia para su selección y cuestiona el Mundial de 104 partidos. Criticó el nuevo formato por la gran cantidad de equipos.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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