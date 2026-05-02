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Gol Caracol  / Más Deportes  / Luto en el automovilismo; Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y campeón de CART, falleció

Luto en el automovilismo; Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y campeón de CART, falleció

Considerado como uno de los mejores pilotos de la historia, su familia fue la encargada de confirmar la lamentable noticia sobre el italiano, Alex Zanardi.

Por: AFP
Actualizado: 2 de may, 2026
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Alex Zanardi, expiloto italiano de Fórmula 1 y CART, falleció este 2 de mayo de 2026
Alex Zanardi, expiloto italiano de Fórmula 1 y CART, falleció este 2 de mayo de 2026
AFP

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