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Gol Caracol  / Barcelona vs. Bayern Múnich femenino, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido de Champions League

Barcelona vs. Bayern Múnich femenino, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido de Champions League

Las 'azulgranas' dirigidas por Pere Romeu, están listas para recibir en su casa a las 'rojas' de José Barcala, por la semifinal de vuelta en la Liga de Campeones femenina.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Barcelona vs Bayern Múnich femenino
Barcelona vs Bayern Múnich femenino
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del FC Barcelona Femenina

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