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Gol Caracol  / Ciclismo  / Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 4

Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 4

La etapa reina, que tuvo alta montaña, fue aprovechada por el colombiano, Nairo Quintana, quien firmó una destacada actuación, lo que le permitió subir varias posiciones.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 2 de may, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Tour de Romandía 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Tour de Romandía 2026
Twitter Oficial del Movistar Team

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