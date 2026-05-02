Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 4

Nairo Quintana está decidido a irse por la puerta grande. Después de que anunciara que 2026 será su última temporada como ciclista profesional, ha intentado estar en la mayor cantidad de carreras como le sea posible. Eso sí, no solo para decir presente y recibir varios homenajes, sino para dar pela y ser protagonista. Por eso, el Tour de Romandía no ha sido la excepción y ha dado de qué hablar.

Ahora, el año empezó con una seguidilla de carreras en España. Fue puesto 16 en la Classica Camp de Morvedre; 41 en el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica; y 72 en la Clásica de la Comunidad Valenciana Gran Premio de Valencia. Posteriormente, viajó hacia la península arábiga para disputar la Muscat Classic, donde culminó de 73, pero el Tour de Omán fue la muestra de que estaba bien.

En su primera carrera por etapas de la temporada, culminó séptimo en la clasificación general, solo detrás de Sebastian Berwick, Paul Double, Mauro Schmid, Adam Yates, Cristián Rodríguez y Christian Scaroni. Luego, la historia continuó en el UAE Tour, siendo 83, tras un total de siete jornadas; la Tirreno Adriático, en la que finalizó de 19; y la Vuelta a Cataluña, donde finalizó en la plaza número 42.

Hasta que llegó la 'cereza del pastel'. La Vuelta a Asturias no solo fue testigo del regreso a la victoria de Nairo Quintana, sino que, como si fuera poco, volvió a subirse a lo más alto del podio. Se coronó campeón y se convirtió en el ciclista colombiano con más triunfos en la historia. Una vez pasado ese sorbo de gloria y alegría, 'el Cóndor' acudió al Tour de Romandía, donde su rol no era de líder o 'capo'.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026 Getty Images

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Bajo ese panorama, el boyacense, de 36 años, fue 68 en el prólogo, a 31 segundos del ganador, Dorian Godon; después, en la etapa 1, quedó de 33, a 5' 28'' de Tadej Pogacar, quien celebró; posteriormente, en la segunda jornada, fue décimo, llegando con el pelotón y, por ende, el mismo tiempo de 'Pogi', que ganó; por último, en la tercera fracción, repitió y fue 18, con el mismo registro de Godon.

En esta ocasión, en el marco de la etapa 4, disputada entre Broc y Charmey, con un recorrido de 149,6 kilómetros y cuatro puertos de montaña (dos de primera y dos de segunda), Nairo Quintana se hizo con el puesto 13, a 1' 47'' del vencedor, Tadej Pogacar. Así las cosas, en la clasificación general, marcha de 22, escalando ocho posiciones, a 8' 09'' del líder, 'Pogi'.