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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, muy cerca de anotar nuevo golazo con Bayern Múnich; por poco repite la 'dosis'

Luis Díaz, muy cerca de anotar nuevo golazo con Bayern Múnich; por poco repite la 'dosis'

El guajiro volvió a ser protagonista con el conjunto 'bávaro', orquestando importante jugada ofensiva, que terminó con su tradicional remate de media distancia. Sin embargo, esta vez no tuvo la fuerza suficiente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

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