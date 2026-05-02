Luis Díaz, muy cerca de anotar nuevo golazo con Bayern Múnich; por poco repite la 'dosis'

Este sábado, Bayern Múnich se enfrentó con Heidenheim, por el duelo correspondiente a la jornada 32 de la Bundesliga en Alemania.

No obstante, Luis Díaz no estuvo dentro del once inicialista de Vincent Kompany. Esto, pensando en lo que será el duelo de vuelta contra PSG, por la Champions League.

Sin embargo, ante las complicaciones que se presentaron en el encuentro durante la primera mitad; el estratega belga se vio obligado a darle ingreso al colombiano para el complemento, pues iba 2-0 abajo del marcador, el conjunto 'bávaro'.

Justo ahí, empezó el show del colombiano, quien a los pocos minutos de haber ingresado, agarró la pelota por el costado izquierdo y empezó a enganchar hacia adentro, al punto de sacar un remate, que no fue con la fuerza necesaria para terminar en gol.



De todas maneras, ya empezaba a avisar en ataque.