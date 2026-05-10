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Gol Caracol  / Álvaro Arbeloa y un mensaje a jugadores del Real Madrid; "anteponer lo colectivo a lo individual"

Álvaro Arbeloa y un mensaje a jugadores del Real Madrid; "anteponer lo colectivo a lo individual"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habló luego de perder 2-0 con Barcelona y quedarse sin chances de pelear hasta el final por la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Álvaro Arbeloa
Álvaro Arbeloa, DT Real Madrid - Foto:
AFP

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