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Gol Caracol  / Vea la doble atajada de Orlando Gill a Kylian Mbappé en Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea la doble atajada de Orlando Gill a Kylian Mbappé en Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El portero 'guaraní' volvió a protagonizar una gran atajada a Kylian Mbappé sobre el final del partido de octavos de final en Filadelfia. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Kylian Mbappé y Orlando Gill
Kylian Mbappé y Orlando Gill
AFP

Ya en el tiempo de adición, Orlando Gill volvió a protagonizar otra gran atajada para salvar su pórtico ante el autor del único gol del partido: Kylian Mbappé.

Todo ocurrió al minuto 90+6' tras una llegada muy rápida, donde el jugador del Real Madrid se desprendió de su marca y sacó un primer remate al palo derecho, pero Orlando se estiró y lo atajó. Posteriormente la pelota quedó 'viva', y en una segunda oportunidad, 'kiki' volvió a rematar y respondió una vez más el guardameta guaraní robándose todos los aplausos de los asistentes en el estadio.

Vea la jugada acá:

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