Vea la doble atajada de Orlando Gill a Kylian Mbappé en Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Ya en el tiempo de adición, Orlando Gill volvió a protagonizar otra gran atajada para salvar su pórtico ante el autor del único gol del partido: Kylian Mbappé.

Todo ocurrió al minuto 90+6' tras una llegada muy rápida, donde el jugador del Real Madrid se desprendió de su marca y sacó un primer remate al palo derecho, pero Orlando se estiró y lo atajó. Posteriormente la pelota quedó 'viva', y en una segunda oportunidad, 'kiki' volvió a rematar y respondió una vez más el guardameta guaraní robándose todos los aplausos de los asistentes en el estadio.

Vea la jugada acá: