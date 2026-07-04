Jhon Arias se gana flores en Brasil; su rendimiento en Selección Colombia respaldado por los datos

Tras la victoria de la Selección Colombia por la mínima diferencia ante Ghana y que significó la clasificación a octavos de final del Mundial 2026, dejó a Jhon Arias como el gran protagonista por el gol, y por sus números a lo largo de los 90 minutos.

El futbolista del Palmeiras viene haciendo una Copa bastante destacable iniciando desde la titularidad y las estadísticas los respaldan como una ficha bastante confiable en el ataque de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Un dato revelador que sacó el diario brasileño 'Globo', revela que "el mediocampista ofensivo del Palmeiras fue el único jugador del Campeonato Brasileño en participar directamente en un gol en esta fase (marcando o asistiendo). Antes del partido contra Colombia, los mejores jugadores del Campeonato Brasileño".

En esta lista del diario de ese país supera a Lucas Paquetá de la 'canarinha' y jugador de Flamengo (lesionado) que ocupa el segundo lugar, también a Gustavo Gómez, futbolista de Palmeiras y que juega en la Selección de Paraguay.



Jhon Arias, Selección Colombia AFP

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"El Campeonato Brasileño contó con 32 jugadores convocados para la Copa Mundial de 2026, un récord en la historia del país en la Copa Mundial. Trece equipos están representados: Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco, distribuidos entre cinco selecciones nacionales sudamericanas (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay), y los Países Bajos de Europa", se leyó en el portal de 'Globo'.

Jhon Arias y su felicidad de marcar con la Selección Colombia

El extremo de Palmeiras no ocultó la felicidad tras marcar el gol de la victoria de la 'tricolor' en el juego de dieciseisavos de final y aseguro que "es evidente que cada vez estoy mejor, cada vez me siento más cómodo. Me siento más cómodo en posiciones en las cuales no estoy acostumbrado naturalmente. Interior es una posición que la he trabajado mucho con el 'profe' aquí en la selección. He aprendido mucho y eso hace que sea un jugador un poco más completo y que se adapta a varias posiciones".

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Además este tanto significó su primer gol oficial con la camisa de su país "creo que realmente no lo sabía hasta hace dos días, que alguien me hizo el comentario. Y bueno, como tú lo mencionas, feliz, y qué mejor manera de llegar el primer gol oficial con la camiseta de la selección en torneos oficiales. Entonces, yo creo que fue una noche feliz para mí, ver a mi familia viéndolo ahí en la tribuna, después de todo lo que hemos pasado, después de todo el apoyo y lo que ellos saben que ha costado estar aquí, ese sueño no solo mío, de todos los que están ahí detrás mío", concluyó.