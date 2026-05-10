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Gol Caracol  / Hansi Flick, con emociones encontradas; "fue un día duro para mí, por perder a mi padre"

Hansi Flick, con emociones encontradas; "fue un día duro para mí, por perder a mi padre"

El DT del Barcelona, Hansi Flick, recibió la noticia del fallecimiento de su padre este mismo domingo antes del clásico contra el Real Madrid. Fue campeón de Liga de España, pero se mostró afectado.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Hansi Flick Barcelona
Hansi Flick, técnico del Barcelona - Foto:
AFP

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