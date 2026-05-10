Hansi Flick, con emociones encontradas; "fue un día duro para mí, por perder a mi padre"

El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró que “nunca” olvidará el título de Liga conseguido este domingo tras ganar 2-0 al Real Madrid, ya que su padre falleció en la madrugada antes del encuentro.

“Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial”, dijo en Movistar+.

“No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto”, analizó sobre un partido en el que su equipo ganó gracias a los goles en el minuto 9 y 18.



-Hansi Flick ya piensa en la próxima temporada-

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, puso el foco, tras ganar su segundo título de liga consecutivo, en la siguiente temporada y en el objetivo de “ganar” la Liga de Campeones para alcanzar “el siguiente nivel”.

“Estoy muy orgulloso de mi equipo, de los directivos que nos apoyan cada día. Pero lo más importante es cómo juega este equipo, luchando unos por otros. Hemos defendido muy bien y nunca olvidaré este día. El ambiente en este estadio es increíble y todavía entrará más gente y será más increíble. Estoy muy feliz en Barcelona”, dijo en rueda de prensa.



“Lo importante es la actitud que demuestra este equipo cada día. Al principio de la temporada hablé de los egos y de que volveríamos al máximo nivel. Lo veía en los entrenamientos, tenía una sensación positiva. Somos una familia”, aseguró.

Publicidad

Queremos seguir dando cosas a este club, llegar al siguiente nivel Intentaremos ganar la ‘Champions’ la próxima temporada”, comentó.

Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, habló de la eliminación en Champions League AFP

Un título de Liga que llegó tras vencer 2-0 al Real Madrid en el clásico y también se pone un objetivo a corto plazo, lograr finalizar el campeonato con 100 puntos, algo que el FC Barcelona logrará si vence sus últimos tres partidos del campeonato doméstico.

Publicidad

“Nos quedan tres partidos más y queremos alcanzar los 100 puntos. Es una posibilidad y queremos lograrlo”, apuntó.

Un Hansi Flick que estuvo este domingo en el Camp Nou dirigiendo a su equipo a pesar de que su padre falleció de madrugada, una decisión que explicó en sala de prensa.

“Mi madre me llamó, me dijo que mi padre falleció y pensé si debía esconderme o hablar con mi equipo. Quise decírselo a mis jugadores porque es como mi familia y lo que han hecho no lo olvidaré jamás”, declaró.