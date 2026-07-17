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Gol Caracol  / Amenaza y alerta total a horas de final del Mundial Argentina vs España; esto sucede en Nueva Jersey

Amenaza y alerta total a horas de final del Mundial Argentina vs España; esto sucede en Nueva Jersey

A solamente dos días de la final del Mundial 2026, hay inconvenientes que afectan las horas previas y lo que podría ser el espectáculo en el estadio. Avisan que "puede ser peligroso para cualquiera".

Por: AFP
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Estadio Nueva York Mundial 2026
Estadio Nueva York Mundial 2026
AFP

Un invitado indeseado amenaza con presentarse en las prácticas de Argentina y España, a dos días de la final del Mundial 2026: el humo de incendios forestales en Canadá se ha extendido hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde los finalistas entrenan este viernes.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano que hará presencia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Gol Caracol

Nicolás Gallo, presencia colombiana en la final España vs. Argentina en el Mundial 2026

Una neblina difusa cubrió el jueves localidades de Nueva Jersey aledañas adonde la Albiceleste y la Roja prevén realizar sus penúltimas prácticas antes de batirse el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford.

La sede de la contienda por el título también está situada en Nueva Jersey y queda a las afueras de la ciudad de Nueva York, también afectada por la fumarada llegada desde la provincia canadiense.

Las autoridades estadounidenses han alertado que millones de personas están expuestas a una calidad del aire muy degradada y animaron a los habitantes de varios estados del noreste a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

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"La mala calidad del aire puede ser peligrosa para cualquiera", escribió el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey en X.

Además del humo, entrada la noche del jueves también se percibía olor a quemado en Parsippany, a diez minutos en auto de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España.

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"Es abrumador, es muy fuerte aquí. Es realmente obvio, puedes olerlo, es muy intenso", dijo a la AFP Guy Henri, un inversionista de 66 años.

- Se esperan lluvias -

En Morristown, Nueva Jersey, sitio de práctica elegido por el equipo de Lionel Messi, según la prensa argentina, la valoración de la calidad del aire era "muy poco saludable" la noche del jueves.

Para East Hanover y East Rutherford era "poco saludable" debido a las partículas finas procedentes de los incendios, según el sitio oficial del gobierno que mide la calidad del aire.

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Ni la FIFA ni las selecciones se han pronunciado de momento sobre las eventuales afectaciones del humo llegado desde el noroeste de Ontario, donde hay más de 130 incendios activos. Al menos sesenta de ellos están fuera de control.

Meteorólogos consultados por medios locales prevén fuertes lluvias el sábado, lo que debería contribuir a dispersar el humo de la región y evitar mayores riesgos en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa.

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España tiene previsto entrenar por segundo día consecutivo en East Hanover, donde se instaló tras eliminar el martes a Francia (2-0) en Arlington, Texas. El jueves lo hizo con la bruma obstruyendo el sol.

Los campeones defensores, por su parte, aterrizaron la noche del jueves en Nueva Jersey después de protagonizar una nueva dramática victoria desde atrás contra Inglaterra (2-1) el miércoles en Atlanta.

Ambos equipos, que protagonizarán una final inédita en la Copa del Mundo, entrenarán a puertas cerradas.

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