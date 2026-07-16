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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas ya tiene nuevo técnico en Atlas de México; es estrella en Argentina

Camilo Vargas ya tiene nuevo técnico en Atlas de México; es estrella en Argentina

Falta poco para que vuelvan las acciones en la Liga MX, y Atlas donde juega Camilo Vargas, nombró el reemplazante de Diego Cocca en el banco técnico. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Camilo Vargas con el Atlas de México.
Camilo Vargas con el Atlas de México.
Getty Images

El argentino Hernán Crespo fue anunciado este jueves como nuevo entrenador del Atlas, para el torneo de Apertura 2026 que se inicia esta semana. En el 'rojinegro' milita el arquero colombiano, Camilo Vargas.

“Experiencia y liderazgo se suman a nuestro equipo. Les presentamos a nuestro nuevo entrenador. Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo”, fue el mensaje con el que los llamados ‘Zorros’ presentaron al técnico a través de sus redes sociales.

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Hernán Crespo llega en sustitución de su compatriota Diego Cocca, quien el pasado lunes quedó fuera de la institución al no llegar a un acuerdo con la directiva para mantenerse al frente del equipo.

Camilo Vargas con la Selección Colombia
Camilo Vargas con la Selección Colombia
AFP

La elección del timonel fue tomada por el español Andoni Zubizarreta, director deportivo de los 'rojinegros'.

El estratega, de 51 años, empezó su andar en los banquillos con el Modena de Italia en el 2015, de ahí pasó a Banfield de su país, donde también dirigió a Defensa y Justicia, conjunto con el que ganó la Copa Sudamericana en 2020.

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En el 2021 dirigió al Sao Paulo de Brasil. Para 2022 emigró a Catar a liderar al Al-Duhail, con el que ganó una liga y en el que permaneció hasta el 2024, luego firmó con el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, donde obtuvo una Liga de Campeones de AFC.

Viene de dirigir al Sao Paulo en la más reciente temporada.

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Actualidad del Atlas

Más temprano el Atlas también informó sobre la contratación de Jorge Sánchez, defensa lateral, quien destacó con sus actuaciones con la selección mexicana en el pasado Mundial 2026.

“Tras defender a nuestro país en la máxima competencia del fútbol mundial, el lateral mexicano Jorge Sánchez se suma a nuestro equipo para escribir una nueva historia en nuestra ciudad”, escribió el Atlas en sus redes.

Sánchez, de 28 años, llega procedente del PAOK de Salónica del fútbol griego.

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El defensor empezó su carrera en Santos Laguna en 2016, de ahí pasó al América, equipo en el que fue campeón de liga, copa y campeón de campeones.

Viajó a Europa para jugar con el Ajax en 2022-2023 y estuvo con el Porto en 2023-2024.

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Regresó a México con el Cruz Azul entre 2024 y 2025, con el que también fue campeón de liga.

Hernán Crespo estará presente en la presentación del Atlas en el Apertura 2026 este viernes en su visita al León, aunque su debut será hasta la segunda jornada, el próximo 25 de julio, en la que su conjunto viajará para jugar con Santos Laguna.

La Selección Colombia quedó eliminada de los octavos de final, en el Mundial 2026.
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