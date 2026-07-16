Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nicolás Gallo, presencia colombiana en la final España vs. Argentina en el Mundial 2026

Nicolás Gallo, presencia colombiana en la final España vs. Argentina en el Mundial 2026

El árbitro colombiano, Nicolás Gallo, tendrá protagonismo en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina que se jugará el domingo en el MetLife Stadium.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jul, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Nicolás Gallo, árbitro colombiano que hará presencia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Nicolás Gallo, árbitro colombiano que hará presencia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Fotos: AFP

Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Además, el colegiado colombiano Nicolás Gallo también hará presencia.

Será el cuarto partido que arbitre el juez central esloveno en esta Copa del Mundo en tierras norteamericas, tras dirigir el Brasil vs. Marruecos y el Jordania contra Argelia, en la fase de grupos, y el México frente a Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

Franco Armani regresa a Atlético Nacional tras ocho años y medio en River Plate.
Exclusivo
Fútbol Colombiano

Así llega Franco Armani a Atlético Nacional; "aún tiene una capacidad de reacción implacable"

La Selección Colombia quedó eliminada de los octavos de final, en el Mundial 2026.
Selección Colombia

Los hinchas de la Selección Colombia creen que un jugador debe "guardar luto eterno"

Slavko Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar, los cuales fueron la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita (1-2), en la primera jornada, y el duelo entre Gales e Irán, también de la fase de grupos.

España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria de la 'roja' por 2-1 sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

Publicidad

Para este juego definitivo del Mundial 2026, Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano
Nicolás Gallo, árbitro colombiano
Foto: Colprensa

Nicolás Gallo hará presencia en la final entre la 'roja' y la 'albiceleste'

Publicidad

De otro lado, el árbitro colombiano Nicolás Gallo integrará el equipo arbitral como AVAR. El ibaguereño respaldará al alemán Bastian Dankert, encargado principal del VAR. Los demás mimebros son: Khamis Al Marri (Catar), Tatiana Guzmán (Nicaragua) y Guillermo Pacheco (México).

Hay que indicar que el colegiado de nuestro país estuvo como VAR principal en el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, y ahora, cerrará su participación en este magno evento deportivo, haciendo parte de los árbitros para la final entre España y Argentina.

Camilo Vargas Atlas
Colombianos en el exterior

Camilo Vargas ya tiene nuevo técnico en Atlas de México; es estrella en Argentina

Trofeo Copa BetPlay fútbol colombiano
Fútbol Colombiano

Copa BetPlay 2026; partidos, día, hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

Franco Armani en su paso por Atlético Nacional.
Gol Caracol

Nacional hizo oficial el regreso de Franco Armani; un video cargado de emoción llamó la atención

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Nicolás Gallo

Selección Argentina

Selección España

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad