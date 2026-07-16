Nicolás Gallo, presencia colombiana en la final España vs. Argentina en el Mundial 2026

Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Además, el colegiado colombiano Nicolás Gallo también hará presencia.

Será el cuarto partido que arbitre el juez central esloveno en esta Copa del Mundo en tierras norteamericas, tras dirigir el Brasil vs. Marruecos y el Jordania contra Argelia, en la fase de grupos, y el México frente a Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

Slavko Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar, los cuales fueron la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita (1-2), en la primera jornada, y el duelo entre Gales e Irán, también de la fase de grupos.



España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria de la 'roja' por 2-1 sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

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Para este juego definitivo del Mundial 2026, Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano Foto: Colprensa

Nicolás Gallo hará presencia en la final entre la 'roja' y la 'albiceleste'

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De otro lado, el árbitro colombiano Nicolás Gallo integrará el equipo arbitral como AVAR. El ibaguereño respaldará al alemán Bastian Dankert, encargado principal del VAR. Los demás mimebros son: Khamis Al Marri (Catar), Tatiana Guzmán (Nicaragua) y Guillermo Pacheco (México).

Hay que indicar que el colegiado de nuestro país estuvo como VAR principal en el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, y ahora, cerrará su participación en este magno evento deportivo, haciendo parte de los árbitros para la final entre España y Argentina.